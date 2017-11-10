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Общество | Пензенские школьницы победили на всероссийском конкурсе сочинений

10.11.2017|11:24
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Школьницы Виктория Тарасевич и Виктория Савиновская из Пензенской области стали лучшими на всероссийском конкурсе сочинений.

В нем приняли участие почти полтора миллиона учащихся организаций среднего общего и профессионального образования из 85 субъектов страны. На федеральном этапе оценивались 290 работ.

В число победителей вошли 100 участников конкурса, среди которых оказались представительницы Пензенской области.

7-классница Виктория Тарасевич из гимназии № 13 выиграла в номинации «Именно в труде, и только в труде велик человек». В сочинении она рассказала о своем прадеде, много лет трудившемся лесником.

Виктория Савиновская из р. п. Тамала стала лучшей в номинации «Искусство есть посредник того, что нельзя высказать». В своей работе 10-классница раскрыла образ художника.

«Все победители были награждены дипломами, получили памятные подарки и сборник сочинений, в котором опубликованы их конкурсные работы», - сообщили в пресс-службе областного министерства образования.

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