10.11.2017 | 11:24

Школьницы Виктория Тарасевич и Виктория Савиновская из Пензенской области стали лучшими на всероссийском конкурсе сочинений.

В нем приняли участие почти полтора миллиона учащихся организаций среднего общего и профессионального образования из 85 субъектов страны. На федеральном этапе оценивались 290 работ.

В число победителей вошли 100 участников конкурса, среди которых оказались представительницы Пензенской области.

7-классница Виктория Тарасевич из гимназии № 13 выиграла в номинации «Именно в труде, и только в труде велик человек». В сочинении она рассказала о своем прадеде, много лет трудившемся лесником.

Виктория Савиновская из р. п. Тамала стала лучшей в номинации «Искусство есть посредник того, что нельзя высказать». В своей работе 10-классница раскрыла образ художника.

«Все победители были награждены дипломами, получили памятные подарки и сборник сочинений, в котором опубликованы их конкурсные работы», - сообщили в пресс-службе областного министерства образования.