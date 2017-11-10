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Общество | Пациентам больницы имени Захарьина меняют суставы на импланты по квоте

10.11.2017|16:50
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Пензенские врачи успешно ставят на ноги своих пациентов в прямом смысле слова.

За 2017-й год сто девяносто два жителя Пензенской области получили квоту на серьезное и дорогостоящее лечение. Им поставили импланты импортного производства. Врачи первого травматологического отделения больницы имени Захарьина успешно выполнили все операции по линии оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Прооперированным променад по больничному коридору необходим в качестве зарядки. Четыре пациентки, которым заменили коленные суставы, уже готовятся к выписке.

«Чаще всего это пациенты в возрасте старше среднего (старше шестидесяти лет), но в последние годы этим заболеванием страдают и с тридцати лет. Нередко мы заменяем тазобедренный сустав в результате его полного разрушения пациентам в районе тридцати - тридцати пяти пяти лет. В этом году у нас было шесть таких пациентов», - рассказал заведующий травматологическим отделением № 1 больницы имени Захарьина Владимир Миронов.

На лечение одного пациента выделяется 180 тысяч рублей, тогда как в платных клиниках столицы замена сустава на имплант обходится в 250-300 тысяч. В Пензе есть возможность сделать это бесплатно, по квоте.

«Болела очень коленка. Сделали операцию очень хорошо. Благодарю! Вот теперь ногу поднимаю, немножко коленку пока сгибаю, все хорошо. Хожу на костылях в туалет, по коридору и обратно», - рассказала пациентка Нина Мартышкина.

К реабилитации прооперированных пациентов приступают уже на следующий день после хирургического вмешательства, а через три - четыре месяца человек полностью встает на ноги и не вспоминает о болях в суставах, которые мучили раньше.

«Оценивая свои возможности, могу сказать, что мы реально можем выполнить более двухсот таких операций в следующем году. И мы подали заявку на выполнение таких операций в районе двухсот двадцати», - подчеркнул Владимир Миронов.

Коленные, тазобедренные, локтевые суставы меняют не только врачи больницы имени Захарьина, но и специалисты областного лечебного учреждения.

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