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Общество | Министр МЧС России наградил медалями пензенских героев

10.11.2017|19:05
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В Пензе министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков вручил награды спасателям.

Павел Ромжаев оказался среди награждаемых. В прошлом году в Наровчате молодой человек совершил геройский поступок.

«Я увидел, что тонет человек, я не мог ему не помочь! С человеком я не знаком. Мы проезжали мимо пруда и увидели, что тонет рыбак (видимо, провалился). Мы стали помогать ему, вытаскивать», - рассказал Павел Ромжаев.

Молодой человек - один из тех, чей поступок был отмечен медалью МЧС «За спасение погибающих на водах».

Высокого гостя - министра России по делам ГОЧС Владимира Пучкова - поприветствовал личный состав специализированной пожарно-спасательной части.

«Здесь, на территории Пензенской области, внедряется новый формат работы антикризисного направления, мониторинга, прогнозирования различных опасностей и угроз, реализуется современный подход в управлении рисками и минимизации ущерба», - подчеркнул Владимир Пучков.

«Я хочу в присутствии министра поблагодарить вас за вашу нелегкую службу, за то, что вы с достоинством и честью выполняете сложную, трудную, тяжелую работу, но очень нужную для наших граждан. Спасибо вам большое!» - произнес слова благодарности губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В ходе торжественной церемонии Владимир Пучков вручил медали «За отвагу на пожаре» пяти сотрудникам пензенского управления ГОЧС, а также школьнику Максиму Сакве.

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