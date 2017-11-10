10.11.2017 | 14:15

Конечная остановка на ГПЗ-24 для общественного транспорта может стать по-настоящему последней. Водителям при развороте приходится учитывать многочисленные ямы, частично скрывающиеся в лужах. Особенно сложно сделать маневр на автобусах большой вместимости.

«На газели-то проще, она же меньше, а у меня вон какой… Разворотное кольцо маленькое для таких больших автобусов. Не знаю, город это должен сделать или кто… Сейчас разворачиваюсь, проезжая то вперед, то назад. Здесь я просто не помещаюсь», - пожаловался водитель автобуса Николай.

Маршрутчики признали, что площадка на конечной в плохом состоянии, но такого недовольства, как водители крупных автобусов, не высказали.

«Лучше бы, конечно, чтобы засыпали, привели в порядок, чтобы удобно было. А так вроде все устраивает. Никто не говорит, что совсем ничего не делают. Засыпали, но со временем все уходит. Надо, чтобы лучше делали», - отметил водитель маршрутки Олег.

Шоферы пожаловались и на конечную автобуса № 82с на улице Ладожской. Там, по их словам,

не лучше, чем на ГПЗ-24.