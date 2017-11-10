10.11.2017 | 12:36

Известный пензенский фотограф Борис Тишулин преподнес в дар Литературному музею Пензы уникальный экспонат - фотографию поэта Александра Блока. Изображению уже более века. Потертое, поблекшее и баснословно дорогое, но пензенец передал фотографию в Литературный музей безвозмездно.

«Попала она ко мне просто как архив моей тети. Я понимаю, что это нужно отдать в хорошие руки. А чьи руки лучше, чем наших литературных объединений, я себе не представляю», - прокомментировал Борис Тишулин.

Эксперты подтвердили подлинность фотографии и автографа Блока, экспонат датируется 1907 годом. На нем рукой поэта сделана дарственная надпись Любови Александровне Дельмас, известной русской оперной певице, которая была музой поэта. Именно ей он посвятил стихотворный цикл «Кармен».

Брать экспонат в руки запрещено, поэтому на экспозиции выставили не само фото, а его копию, ознакомиться с которой сможет каждый желающий.

«Уникальное событие по нашим временам - коммерческим, экономическим, бездуховным. Ведь это не только культурная ценность, но и вполне осязаемая», - отметила главный хранитель ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» Лариса Рассказова.