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Общество | Главе МЧС России доложили о готовности Пензенской области к зиме

10.11.2017|13:40
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В пятницу, 10 ноября, Пензу посетил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Он принял участие в заседании правительства, где обсуждалась готовность региона к зиме.

В коротком приветственном слове Владимир Пучков подчеркнул, что от готовности экстренных служб зависят жизнь и здоровье людей.

Министра приветствовал губернатор Иван Белозерцев, прибывший 10 ноября из Брянска. Он доложил, что в области проведена большая работа по подготовке к осенне-зимнему периоду.

«Пензенская область к прохождению осенне-зимнего периода готова в полном объеме!» - заявил губернатор, подчеркнув, что органы власти работают совместно с региональным ГУ МЧС России.

Вице-губернатор Валерий Савин доложил, что на подготовку объектов ЖКХ было выделено 148 млн рублей из областного и местных бюджетов. Все средства освоены. В области созданы запасы топливно-энергетических ресурсов - 1 947 тонн угля и 18 700 тонн мазута, являющегося резервным топливом.

«Проблемных вопросов, требующих решения на уровне правительства Российской Федерации, нет. Все проблемы, возникшие при подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации, решались на уровне субъекта и муниципальном», - сообщил вице-губернатор.

По словам Валерия Савина, на 10 ноября готовность Пензенской области к отопительному периоду составляет 100%.

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Гость|10.11.2017 13:59|

это вот ради министра МЧС была показуха с чемоданчиком на пл Ленина ???

Гость|10.11.2017 14:00|

а что ж он нам мост свердловский и роддом-то не открыл?

Кто-то покруче него должен приехать?

Гость|10.11.2017 14:01|

проверьте угол жилого дома по адресу проспект Строителей 59

там под угол дома под фундамент утекло стока воды в подвал жилого дома

вода текла с 4 часов утра по 12: 00

Имя: Гость
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