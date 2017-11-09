09.11.2017 | 09:29

Жизни зареченского младенца, госпитализированного с подозрением на ожог пищевода, ничто не угрожает: его вылечили пензенские врачи. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня».

Вечером 2 октября мама накормила малыша привычной детской смесью. Внезапно ребенок начал истошно кричать, его вырвало с кровью. Мать вызвала скорую помощь, которая отвезла их с сыном в инфекционное отделение МСЧ-59.

Чтобы избежать обезвоживания, маленькому пациенту стали давать регидрон, но рвота не прекращалась, а крови становилось все больше. На следующее утро маму с малышом отвезли в Пензенскую областную детскую больницу. Там у ребенка взяли анализы, сделали рентген и ФГС. В итоге врачи предположили химический ожог пищевода.

В последующие дни малыша кормили через зонд. Ему ставили капельницы и продолжали делать рентген и ФГС.

Когда воспаление спало, был поставлен окончательный диагноз - «пилоростеноз». Как пояснили медики, это врожденное заболевание, при котором еда и желудочный сок застаиваются в желудке и обжигают его. Помочь может только хирургическое вмешательство.

«Операция прошла успешно. Через неделю малыш с мамой были уже дома. Недавно ему исполнилось два месяца. Он здоров и прибавляет в весе», - пишет «Заречье сегодня».

Проверка, проведенная Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области, установила, что у ребенка врожденное заболевание желудка. Экспертное исследование остатков молочной смеси показало, что она безопасна и соответствует действующим техническим регламентам. В возбуждении уголовного дела было отказано.