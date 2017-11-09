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Общество | Зареченского малыша с заболеванием желудка успешно прооперировали

09.11.2017|09:29
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Жизни зареченского младенца, госпитализированного с подозрением на ожог пищевода, ничто не угрожает: его вылечили пензенские врачи. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня».

Вечером 2 октября мама накормила малыша привычной детской смесью. Внезапно ребенок начал истошно кричать, его вырвало с кровью. Мать вызвала скорую помощь, которая отвезла их с сыном в инфекционное отделение МСЧ-59.

Чтобы избежать обезвоживания, маленькому пациенту стали давать регидрон, но рвота не прекращалась, а крови становилось все больше. На следующее утро маму с малышом отвезли в Пензенскую областную детскую больницу. Там у ребенка взяли анализы, сделали рентген и ФГС. В итоге врачи предположили химический ожог пищевода.

В последующие дни малыша кормили через зонд. Ему ставили капельницы и продолжали делать рентген и ФГС.

Когда воспаление спало, был поставлен окончательный диагноз - «пилоростеноз». Как пояснили медики, это врожденное заболевание, при котором еда и желудочный сок застаиваются в желудке и обжигают его. Помочь может только хирургическое вмешательство.

«Операция прошла успешно. Через неделю малыш с мамой были уже дома. Недавно ему исполнилось два месяца. Он здоров и прибавляет в весе», - пишет «Заречье сегодня».

Проверка, проведенная Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области, установила, что у ребенка врожденное заболевание желудка. Экспертное исследование остатков молочной смеси показало, что она безопасна и соответствует действующим техническим регламентам. В возбуждении уголовного дела было отказано.

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Гость|09.11.2017 10:00|

Врачи-профессионалы! Здоровья всем!!!

Гость|09.11.2017 10:01|

Доктора, молодцы!

Гость|09.11.2017 10:06|

Здоровья малышу и спасибо докторам!

Гость|09.11.2017 10:07|

Здоровья малышу, крепкиx сил 7!

Имя: Гость
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