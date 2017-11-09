09.11.2017 | 17:28

Зареченский городской суд вынес постановление в отношении местной автолюбительницы, сбившей человека.

ДТП произошло 12 октября этого года. В 18:35 у дома № 1 на улице Строителей женщина, управлявшая Mitsubishi Lancer, не пропустила пешехода, переходившего дорогу по переходу, и наехала на него. Зареченец получил телесные повреждения, квалифицируемые как средний вред здоровью.

В судебном заседании жительница закрытого города признала факт и обстоятельства правонарушения.

«Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило», - сообщает пресс-служба Зареченского городского суда.