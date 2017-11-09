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Общество | Зареченку, сбившую пешехода на переходе, оштрафовали на 12 000 рублей

09.11.2017|17:28
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Зареченский городской суд вынес постановление в отношении местной автолюбительницы, сбившей человека.

ДТП произошло 12 октября этого года. В 18:35 у дома № 1 на улице Строителей женщина, управлявшая Mitsubishi Lancer, не пропустила пешехода, переходившего дорогу по переходу, и наехала на него. Зареченец получил телесные повреждения, квалифицируемые как средний вред здоровью.

В судебном заседании жительница закрытого города признала факт и обстоятельства правонарушения.

«Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило», - сообщает пресс-служба Зареченского городского суда.

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Гость|09.11.2017 17:48|

Дальше сбивать поехала?

Гость|09.11.2017 18:03|

Ей еще на многих пешахидов бабла хватит.

Гость|09.11.2017 18:07|

Нормально. В казну деньги поступят, а вот пешеходу ничего? Закон, однако...

Гость|09.11.2017 18:15|

Сбиила 12 октября и штраф 12 тыс. а если 31 числа сбить,то штраф 31 ?

Гость|09.11.2017 18:16|

А 1 можно и за рубль сбить ?

Гость|09.11.2017 18:20|

А 1 можно и за рубль сбить ?

Только если 1 апреля

Имя: Гость
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