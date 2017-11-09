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Общество | Влага в подвале на проспекте Строителей разрушает квартиру пензенца

09.11.2017|12:15
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Владелец квартиры на первом этаже дома № 3 на проспекте Строителей был вынужден покинуть собственное жилье. Всего день назад в квартире Игоря стоял пар, как в бане. Благодаря тому, что мужчина проветривал помещение, влажность снизилась, но все равно чувствуется специфический запах. Всему виной залитый подвал, так как последние несколько лет трубы текут постоянно.

«Две недели назад затопило подвал. Обращались, заявку оставили, нам обещали сделать, но на данный момент никто ничего не делает. Ссылаются на водоканал, что это они должны были сделать, но проблема, как я вижу, в том, что течет отопление где-то в подвале», - рассказал Игорь.

Это означает, что Горводоканал не при чем, ведь организация не отвечает за тепло и за внутренние трубы дома. От влажности отклеиваются обои, появляется грибок, вздуваются полы.

«Все из-за того, что поднимается вода в подвале (кипяток). Полы поднимаются, все это гниет, полы деревянные, из-за этого все разбухает и начинает отходить», - пожаловался пензенец.

Если открыть крышку в техподполье, то чувствуется теплый влажный воздух, появились комары, но воды нет. Игорь предположил, что за время его отсутствия коммунальщики все-таки откачали жидкость.

От соседей он узнал, что горячую воду в доме отключили, то есть проблема была не в отоплении. Пока непонятно, на какой срок люди лишились услуги.

Ремонтом уже можно заниматься, но рабочих в подвале нет. Замену водосточных труб в подъезде, примыкающих к его квартире, тоже откладывают на потом.

«Стояки все гнилые, из-за этого капает вода на протяжении уже полутора или двух лет. Стена двойная, и вторая стена, которая в квартире, уже промокла из-за этой течи», - посетовал мужчина.

По словам Игоря, если срочно не заняться зданием, оно повторит судьбу печально известного дома на Ударной, 35.

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Гость|09.11.2017 19:24|

Эх, Игорь, Игорь..

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