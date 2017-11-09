09.11.2017 | 11:16

Воспользовавшись банковской картой «МегаФона» и оплатив товары или услуги с помощью устройств Apple, клиент получает cashback* в размере 20% на каждую третью покупку. Сумма возврата потраченных средств не может превышать 1 500 рублей в месяц.

Отличие карты «МегаФона» заключается в том, что у нее единый счет с мобильным телефоном, то есть при работе с платежной системой Apple денежные средства будут списываться со счета мобильного телефона. Это еще одно преимущество использования карты «МегаФона» в привязке к Apple Pay.

«Мы постоянно запускаем новые выгодные предложения для владельцев наших банковских карт и особое внимание уделяем самым современным технологиям и цифровым сервисам. С картами «МегаФона» вы можете получить максимум от вашего смартфона: теперь к кешбэку мегабайтами добавился еще 20%-й кешбэк для тех, кто пользуется Apple Pay с помощью нашей банковской карты», - сообщил директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.

Банковскую карту «МегаФон» представил осенью 2016-го, и в течение года было выдано более миллиона карт. По итогам первого полугодия 2017-го общая сумма трансакций составила 9 миллиардов рублей.

Эмитентом банковских карт «МегаФона» является ООО «банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ № 2506 от 14 ноября 2012 года. Информация о лимитах совершения операций на bank.megafon.ru.