Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|9 ноя 2017|12:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.79  |  $  59.25
 

Общество | Владельцы карт «МегаФона» получат до 20% при покупке через Apple Pay

09.11.2017|11:16
Печать

Воспользовавшись банковской картой «МегаФона» и оплатив товары или услуги с помощью устройств Apple, клиент получает cashback* в размере 20% на каждую третью покупку. Сумма возврата потраченных средств не может превышать 1 500 рублей в месяц.

Отличие карты «МегаФона» заключается в том, что у нее единый счет с мобильным телефоном, то есть при работе с платежной системой Apple денежные средства будут списываться со счета мобильного телефона. Это еще одно преимущество использования карты «МегаФона» в привязке к Apple Pay.

«Мы постоянно запускаем новые выгодные предложения для владельцев наших банковских карт и особое внимание уделяем самым современным технологиям и цифровым сервисам. С картами «МегаФона» вы можете получить максимум от вашего смартфона: теперь к кешбэку мегабайтами добавился еще 20%-й кешбэк для тех, кто пользуется Apple Pay с помощью нашей банковской карты», - сообщил директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.

Банковскую карту «МегаФон» представил осенью 2016-го, и в течение года было выдано более миллиона карт. По итогам первого полугодия 2017-го общая сумма трансакций составила 9 миллиардов рублей.

Эмитентом банковских карт «МегаФона» является ООО «банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ № 2506 от 14 ноября 2012 года. Информация о лимитах совершения операций на bank.megafon.ru.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!