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Общество | Выявлены нарушения при введении комиссии на оплату питания в школах

09.11.2017|15:36
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Прокуратура завершила проверку законности взимания комиссии за пополнение карт «Электронная школа» при оплате питания в пензенских школах и выявила в действиях МУП «АРЦИС», образовательных организаций города, ООО «Пензенский платежный центр» и администрации г. Пензы нарушения законодательства об образовании и о защите конкуренции.

Проект «Электронная школа», оператором которого является МУП «АРЦИС», реализуется в областном центре с 2013 года по инициативе администрации города и управления образования. Терминалы стоят в 53 школах.

«Согласно условиям публичного договора, которые принимают родители учащихся, МУП «АРЦИС» в течение всего срока действия этого договора предоставляет пользователю базовый (бесплатный) пакет услуг, включающий бесплатный доступ к автоматизированной системе оплаты и учета школьного питания с использованием карты в общеобразовательном учреждении, а также беспроцентное пополнение лицевого счета карты в платежных терминалах, установленных в школах», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Проверка показала: сейчас МУП «АРЦИС» не исполняет условия договоров в части обеспечения беспроцентного пополнения карты в терминалах. С 15 октября ООО «Пензенский платежный центр», привлеченное им как платежный субагент и получающее определенный процент от объема операций, установило комиссию за пополнение карт. Она составила 1%, но не менее 10 рублей.

«Узнав об этом, ни одна из образовательных организаций города не приняла мер к понуждению МУП «АРЦИС» исполнить свои обязательства по договорам. Городская администрация, являющаяся учредителем МУП «АРЦИС» и контролирующая деятельность управления образования и образовательных организаций, мер к недопущению и пресечению нарушений законодательства также не приняла», - подчеркнула Светлана Артамонова.

Усмотрев в действиях «АРЦИСа», ООО «Пензенский платежный центр» и городской администрации признаки нарушения антимонопольного законодательства, прокуратура направила эту информацию в УФАС. Также внесены представления в МУП «АРЦИС» и главе администрации Пензы, они находятся на рассмотрении.

«Что касается нарушения закона об образовании, то организация питания является обязанностью школ и они должны следить за надлежащим ее исполнением и принимать меры к понуждению сторон договорных отношений к выполнению взятых обязательств», - пояснила Светлана Артамонова. В целях устранения нарушения внесено представление главе администрации Пензы.

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Гость|09.11.2017 15:52|

Значит нужно отменить комиссию. Хотя сейчас они сделают дополнительное соглашение к договору и будем дальше платить комиссию. Продажный город Пенза.

Гость|09.11.2017 15:54|

penzainform.ru писал(a):

ни одна из образовательных организаций города не приняла мер к понуждению МУП «АРЦИС» исполнить свои обязательства по договорам.
Школам все-равно, родители же платят. Да и директрисы боятся свои места потерять, сидят там, как кролики, и удава боятся.

Гость|09.11.2017 16:00|

Чухальники этим АРЦИСтам набить!

Гость|09.11.2017 16:03|

Да будет срачь!

Гость|09.11.2017 16:04|

И в итоге наш базовый пакет оказался платным!!!

Гость|09.11.2017 16:05|

Как обычно, когда нарушители чиновники никаких наказаний не будет.

Гость|09.11.2017 16:06|

Гость писал(a):

Как обычно, когда нарушители чиновники никаких наказаний не будет.
Но комиссию скорее всего отменят, никому не нужен резонанс который может подняться.

Гость|09.11.2017 16:07|

penzainform.ru писал(a):

организация питания является обязанностью школ
Да сама я своего ребенка накормлю, пусть лучше школы образовательным процессом займутся, а то денег на репетиторов не хватает!

Гость|09.11.2017 16:08|

Гость писал(a):

Но комиссию скорее всего отменят, никому не нужен резонанс который может подняться.
Незаконно присвоенные деньги будут возвращать?

Гость|09.11.2017 16:11|

Гость писал(a):

Незаконно присвоенные деньги будут возвращать?
Ага. с комиссией

Гость|09.11.2017 16:13|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Как обычно, когда нарушители чиновники никаких наказаний не будет.
Но комиссию скорее всего отменят, никому не нужен резонанс который может подняться.
Как бы ни так. Недовольным выдадут социальные карты банка Кузнецкий, по которым родители будут оплачивать стоимость питания без процентов, но как всегда, первое время.

Гость|09.11.2017 16:21|

Когда в школьных столовках установят платежные терминалы?

Гость|09.11.2017 16:23|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
организация питания является обязанностью школ
Да сама я своего ребенка накормлю, пусть лучше школы образовательным процессом займутся, а то денег на репетиторов не хватает!
учителей отчетами и бумажками всякими заваливают... когда им детьми заниматься?

Гость|09.11.2017 16:38|

Гость писал(a):

Чухальники этим АРЦИСтам набить!
Не набить, а начистить. Знать надо фольклор.

Гость|09.11.2017 16:39|

penzainform.ru писал(a):

Узнав об этом, ни одна из образовательных организаций города не приняла мер к понуждению МУП «АРЦИС» исполнить свои обязательства по договорам
Как всегда, крайние школы и учителя. Штрафы на директоров наложили? А Администрация города и Упр. образования оказались жертвами.

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