09.11.2017 | 15:36

Прокуратура завершила проверку законности взимания комиссии за пополнение карт «Электронная школа» при оплате питания в пензенских школах и выявила в действиях МУП «АРЦИС», образовательных организаций города, ООО «Пензенский платежный центр» и администрации г. Пензы нарушения законодательства об образовании и о защите конкуренции.

Проект «Электронная школа», оператором которого является МУП «АРЦИС», реализуется в областном центре с 2013 года по инициативе администрации города и управления образования. Терминалы стоят в 53 школах.

«Согласно условиям публичного договора, которые принимают родители учащихся, МУП «АРЦИС» в течение всего срока действия этого договора предоставляет пользователю базовый (бесплатный) пакет услуг, включающий бесплатный доступ к автоматизированной системе оплаты и учета школьного питания с использованием карты в общеобразовательном учреждении, а также беспроцентное пополнение лицевого счета карты в платежных терминалах, установленных в школах», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Проверка показала: сейчас МУП «АРЦИС» не исполняет условия договоров в части обеспечения беспроцентного пополнения карты в терминалах. С 15 октября ООО «Пензенский платежный центр», привлеченное им как платежный субагент и получающее определенный процент от объема операций, установило комиссию за пополнение карт. Она составила 1%, но не менее 10 рублей.

«Узнав об этом, ни одна из образовательных организаций города не приняла мер к понуждению МУП «АРЦИС» исполнить свои обязательства по договорам. Городская администрация, являющаяся учредителем МУП «АРЦИС» и контролирующая деятельность управления образования и образовательных организаций, мер к недопущению и пресечению нарушений законодательства также не приняла», - подчеркнула Светлана Артамонова.

Усмотрев в действиях «АРЦИСа», ООО «Пензенский платежный центр» и городской администрации признаки нарушения антимонопольного законодательства, прокуратура направила эту информацию в УФАС. Также внесены представления в МУП «АРЦИС» и главе администрации Пензы, они находятся на рассмотрении.

«Что касается нарушения закона об образовании, то организация питания является обязанностью школ и они должны следить за надлежащим ее исполнением и принимать меры к понуждению сторон договорных отношений к выполнению взятых обязательств», - пояснила Светлана Артамонова. В целях устранения нарушения внесено представление главе администрации Пензы.