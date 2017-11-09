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Общество | Виктор Кувайцев вручил главе брянской администрации студенческий билет

09.11.2017|14:41
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В четверг, 9 ноября, в рамках деловой поездки в Брянскую область мэр Пензы Виктор Кувайцев вручил главе Брянской городской администрации Александру Макарову студенческий билет.

«Мы подумали, что вам будет приятно вспомнить студенческие годы, которые прошли в городе Пензе, и решили сделать такой подарок в знак дружбы городов Пензы и Брянска», - пояснил Виктор Кувайцев.

Александр Макаров родился в селе Чибирлей Кузнецкого района и окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия».

Виктор Кувайцев же, напомнили в пресс-службе мэрии, два года (с 2013 по 2014 год) работал ректором сельскохозяйственной академии.

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Гость|09.11.2017 14:55|

Ради этого приезжал?

Гость|09.11.2017 14:55|

надо было дарить билет в школьную столовую, хоть бы поел)

Гость|09.11.2017 15:02|

Хахмить уехали за пределы регионы,так как цирк еще не готов принять клоунов.

Гость|09.11.2017 15:03|

И как он без студ. билета в общагу проходил,книги в библиотеке получал?

Гость|09.11.2017 15:17|

юмор отстой,я б на х...послал такого веселого из Пензы

Имя: Гость
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