09.11.2017 | 14:41

В четверг, 9 ноября, в рамках деловой поездки в Брянскую область мэр Пензы Виктор Кувайцев вручил главе Брянской городской администрации Александру Макарову студенческий билет.

«Мы подумали, что вам будет приятно вспомнить студенческие годы, которые прошли в городе Пензе, и решили сделать такой подарок в знак дружбы городов Пензы и Брянска», - пояснил Виктор Кувайцев.

Александр Макаров родился в селе Чибирлей Кузнецкого района и окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия».

Виктор Кувайцев же, напомнили в пресс-службе мэрии, два года (с 2013 по 2014 год) работал ректором сельскохозяйственной академии.