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Общество | В Пензе прошла полуфинальная игра региональной лиги КВН

09.11.2017|14:34
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Пензенские кавээнщики поборолись за звание самой смешной команды в полуфинале региональной лиги. Веселые и находчивые выступили на сцене Центра культуры и досуга.

В полуфинале приняли участие девять команд. Олег Понеделко возглавляет коллектив под названием «Сборная мира».

«Придумываем какие-то смешные ситуации, вспоминаем случаи из жизни. Что-то придумываем такое (в порядке бреда иногда это просто выносится), а потом из этого делаем уже полноценный номер», - рассказал капитан команды.

«Мы всегда стараемся экспериментировать, и классический набор конкурсов нам как-то не очень интересен. Мы всегда пытаемся команды, мягко говоря, замучить. Начнут команды вдевятером, после приветствия отсеиваются три команды. То есть в принципе уйдут из игры те, кто наберет меньше всего баллов. Потом будут играть в разминку на вылет», - отметил председатель региональной лиги КВН «Сура» Семен Молоканов.

Финал состоится в середине декабря. И в нем за победу будут бороться команды «Наповал», «Контрольный выстрел», «Мадам Девит», «ПензГТУ» и сборная «Биосинтеза».

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