09.11.2017 | 11:38

8 млн 599 тыс. рублей - такова сумма взносов, поступившая в октябре в Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Пензенской области от муниципалитетов-должников, которые являются собственниками жилья. За счет этой крупной суммы собираемость возросла до 104,4%.

На 3 ноября в Арбитражный суд Пензенской области подан 21 иск на общую сумму свыше 39 млн рублей в отношении муниципальных образований - должников. Суд рассмотрел 13 исков на сумму 35,5 млн рублей, из которых 32,8 млн - задолженность Управления ЖКХ г. Пензы (из них 3,5 млн рублей составляют пени).

«На сегодняшний день областной центр погасил часть задолженности по взносу на капремонт в размере 12,2 млн руб., из которых 8,4 млн руб. получено в октябре. Остальные судебные решения находятся в производстве», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

В регионе муниципалитеты являются собственниками большинства неприватизированных квартир и должны делать взносы за них в фонд капремонта. Однако зачастую оплата не происходит. Этот вопрос не раз поднимал губернатор Иван Белозерцев.

Отметим, что ранее пензенцы, приватизировавшие жилье, вместе с ним получали долги муниципалитета по взносам за капремонт. Но, согласно изменениям в законодательстве, при приватизации жилья после 1 ноября 2014 года новый собственник не наследует муниципальные долги.