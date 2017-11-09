09.11.2017 | 10:52

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Пензенской области выявило нарушение закона о защите конкуренции в деятельности администрации Иссинского района.

Выяснилось, что в состав одного лота аукциона на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории р. п. Исса были включены две квартиры.

Кроме того, в документации имелись требования к году ввода в эксплуатацию дома и к благоустройству земельного участка, на котором он расположен.

«Администрации Иссинского района Пензенской области выдано предписание о недопущении нарушения антимонопольного законодательства и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции», - сообщили в пресс-службе регионального УФАС.