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Общество | УФАС: Администрация Иссинского района нарушила закон о конкуренции

09.11.2017|10:52
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Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Пензенской области выявило нарушение закона о защите конкуренции в деятельности администрации Иссинского района.

Выяснилось, что в состав одного лота аукциона на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории р. п. Исса были включены две квартиры.

Кроме того, в документации имелись требования к году ввода в эксплуатацию дома и к благоустройству земельного участка, на котором он расположен.

«Администрации Иссинского района Пензенской области выдано предписание о недопущении нарушения антимонопольного законодательства и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции», - сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

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