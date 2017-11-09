09.11.2017 | 14:15

Пензенский транспортный прокурор добился, чтобы информацию, размещенную на сайтах www.sp.penzamama.ru и fin-love.ru, признали запрещенной.

Во время проверки выяснилось, что на страницах этих интернет-ресурсов пользователям предлагалось приобрести мясную и молочную продукцию, произведенную в Эстонии и Финляндии и запрещенную к вывозу.

«В течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязана внести в единый реестр сведения об указанных интернет-страницах, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.