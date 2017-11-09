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Общество | Суд признал запрещенной информацию на сайте sp.penzamama.ru

09.11.2017|14:15
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Пензенский транспортный прокурор добился, чтобы информацию, размещенную на сайтах www.sp.penzamama.ru и fin-love.ru, признали запрещенной.

Во время проверки выяснилось, что на страницах этих интернет-ресурсов пользователям предлагалось приобрести мясную и молочную продукцию, произведенную в Эстонии и Финляндии и запрещенную к вывозу.

«В течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязана внести в единый реестр сведения об указанных интернет-страницах, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

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Гость|09.11.2017 14:31|

Ну что,правильно, коррупцию победили,Хахалеву с ее липовым дипломом пожурили (или нет?),теперь можно и про запрещённое молоко и сосиски из Эстонию поговорить!

Гость|09.11.2017 14:35|

Гость писал(a):

Хахалеву с ее липовым
Больше верь жолтой прессе, братан.

Гость|09.11.2017 14:45|

Жёлтой,пишется через "ё",сестренка!

Гость|09.11.2017 14:45|

Гость писал(a):

Больше верь жолтой прессе, братан.
Не брат ты мне...

Гость|09.11.2017 14:46|

Интересно,а прокурор тоже пальму жрёт из Магнитов?Единственное место,где нормальные масло и сыр Valio можно было купить.

Гость|09.11.2017 14:48|

Ну Гусев прям местный герой, ну оградил и уберег от продуктов из молока, а не пальмы, ну честь ему и хвала. А заглянуть на ПТО локомотивов на Пензе-2 не желаете? Землицу пропитанную соляркой взять на пробы, а шум и загазованность замерить? Нет? Ну да, за компом в кабинете лучше.

Гость|09.11.2017 14:54|

Гость писал(a):

Единственное место,где за нормальные масло и сыр Valio можно было маму родную продать.
Сагласин....

Гость|09.11.2017 14:55|

Продукция запрещена к вывозу из Эстонии и Финляндии? Почему нам до этого есть дело?

Гость|09.11.2017 14:55|

Гость писал(a):

Интересно,а прокурор тоже пальму жрёт из Магнитов?Единственное место,где нормальные масло и сыр Valio можно было купить.
Валио спред, жаль тебя

Имя: Гость
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