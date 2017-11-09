09.11.2017 | 17:54

Прогнозируемое ранее удобство использования пластиковых карт на питание «Электронная школа» не подтвердилось. Прокуратура области выявила нарушения закона об образовании и о защите конкуренции.

«МУП «АРЦИС» не исполняет условия договора в части обеспечения пополнения лицевого счета карты платежных терминалов, установленных в школах», - отметила помощник прокурора Пензенской области Екатерина Шабурова.

То есть пользование терминалами в образовательных учреждениях с середины октября стало платным, а детские обеды из-за этого подорожали.

Получается, что оператор проекта «Электронная школа» свои финансовые проблемы и обязательства перед партнерами переложил на родителей школьников.

«Привлеченный в качестве платежного субагента ООО «Пензенский платежный центр», которому МУП «АРЦИС» за услуги уже перечислял определенный процент от объема операций, с 15 октября 2017 года установил комиссию за пополнение карт «Электронная школа» через терминалы в размере 1%, но не менее 10 рублей», - подчеркнула Екатерина Шабурова.

При этом ни школы, ни управление образования города, закрыв на это глаза, не вынудили МУП «АРЦИС» исполнить условия договора о бесплатном пользовании платежным терминалом.

В действиях всех этих организаций выявлены признаки нарушения законодательства о защите конкуренции. Прокуратурой области всем виновным вынесены представления, и нарушения должны быть устранены.