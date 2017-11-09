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Общество | Пензенские путешественники открыли выставку фотографий плато Путорана

09.11.2017|15:15
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Два пензенских путешественника в составе большой исследовательской группы побывали на знаменитом плато Путорана. Оно располагается на северо-западе Среднесибирского плоскогорья и является особым местом притяжения для всех российских туристов.

На протяжении десяти дней вместе со своими единомышленниками Вадим Уханов и Михаил Гоглов изучали плато. Было сделано множество фотографий, а самые удачные снимки они представили на выставке, которая открылась в Литературном музее.

«Плато представляет изрезанную местность, где постоянно идут подъемы и спуски. Самого большого набора высоты нет, нет троп, поэтому маршрут довольно-таки сложный», - отметил Михаил Гоглов.

«Всего несколько сотен километров от Северного Ледовитого океана. Там, в принципе, до сих пор уникальная флора и фауна, то есть та, которая существовала в таком виде многие миллионы лет. Представьте: воду, которая там в озерах и во всех источниках, никто не трогал», - рассказал Вадим Уханов.

Фотоэкспозиция будет работать до конца года.

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Гость|09.11.2017 19:43|

Журналисты, объясните,пожалуйста, ЧТО сделали пензенские путешественники? Прочитав заголовок, я этого не понял.

Гость|09.11.2017 20:50|

penzainform.ru писал(a):

Там, в принципе, до сих пор уникальная флора и фауна, то есть та, которая существовала в таком виде многие миллионы лет.
Ну и не нужно там, в принципе, ничего трогать. И не чего туда лазить... А то всё... Пиши, пропала...

Гость|09.11.2017 22:23|

penzainform.ru писал(a):

Два пензенских путешественника в составе большой исследовательской группы
Такие "исследовательские группы" набираются по объявлениям норильских и др. турфирм, успевай только отстегивать за удовольствие прикоснуться. Где почитать составленный по всем правилам технический отчёт? Где ознакомиться с научными результатами? Что именно было исследовано? Какие нехоженые тропы пройдены? Чем обогатилась российская и мировая наука после этого похода?

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