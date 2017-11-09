09.11.2017 | 15:15

Два пензенских путешественника в составе большой исследовательской группы побывали на знаменитом плато Путорана. Оно располагается на северо-западе Среднесибирского плоскогорья и является особым местом притяжения для всех российских туристов.

На протяжении десяти дней вместе со своими единомышленниками Вадим Уханов и Михаил Гоглов изучали плато. Было сделано множество фотографий, а самые удачные снимки они представили на выставке, которая открылась в Литературном музее.

«Плато представляет изрезанную местность, где постоянно идут подъемы и спуски. Самого большого набора высоты нет, нет троп, поэтому маршрут довольно-таки сложный», - отметил Михаил Гоглов.

«Всего несколько сотен километров от Северного Ледовитого океана. Там, в принципе, до сих пор уникальная флора и фауна, то есть та, которая существовала в таком виде многие миллионы лет. Представьте: воду, которая там в озерах и во всех источниках, никто не трогал», - рассказал Вадим Уханов.

Фотоэкспозиция будет работать до конца года.