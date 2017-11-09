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Общество | Компания «ТНС энерго Пенза» подарила школьникам спортивный инвентарь

09.11.2017|14:47
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В пензенской школе № 77 города Пензы прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза».

Ученики и преподаватели провели экскурсию по школе, рассказали о школьных секциях, познакомили гостей с достижениями юных спортсменов в соревнованиях различного уровня.

Первый заместитель генерального директора ООО «ТНС энерго Пенза», депутат Законодательного собрания Пензенской области Вениамин Африканов презентовал школе новый инвентарь, который поможет детям добиваться еще больших спортивных побед, а также вручил школьникам футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи и принадлежности для настольного тенниса.

«Сотрудники «ТНС энерго Пенза» и я лично активно занимаемся физической культурой и являемся сторонниками здорового образа жизни, поэтому с удовольствием поддерживаем формирование правильных жизненных установок у подрастающего поколения. Занятия спортом - это всегда стремление к самосовершенствованию, достижению новых вершин, которым в своей работе руководствуется наша компания», - отметил Вениамин Викторович перед торжественным стартом праздника.

Директор школы № 77 Юрий Прошкин поблагодарил ООО «ТНС энерго Пенза» за подарки. Он подчеркнул, что начало больших побед лежит в широком распространении занятий физической культурой, в том числе в школьных секциях и на профильных уроках. Поэтому поддержка массового спорта со стороны компании является поистине неоценимой.

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