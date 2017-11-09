09.11.2017 | 17:13

Правоохранительные органы ищут тех, кто в день 100-летия Октябрьской революции учинил в Пензе серьезный переполох. Во вторник, 7 октября, детей из всех школ города без объяснения причин срочно отправляли по домам. В тот день людей эвакуировали не только из школ, но и из детских садов, торговых центров, госучреждений и других организаций.

Причиной этому стало электронное письмо, пришедшее на адрес одного из силовых ведомств региона. В сообщении в очень дерзкой и устрашающей форме неизвестные угрожали взорвать здание в Пензе в течение ближайших суток.

«Были приняты меры к обеспечению безопасности людей. По итогам этих мероприятий обследовано 227 объектов с массовым пребыванием людей. Данные взрывные устройства не были обнаружены», - сообщил прокурор Ленинского района города Пензы Тагир Мустафин.

По факту появления этого письма с угрозами возбуждено уголовное дело.

«По части 1 статьи 207 «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте» предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы. Будет устанавливаться также размер ущерба, причиненного этими действиями. Если сумма превысит миллион рублей, то, соответственно, преступление будет переквалифицировано по второй части статьи 207», - добавил Тагир Мустафин.

Сейчас электронных террористов активно ищут, и в расследовании уже есть успехи. Пока можно сказать лишь то, что письмо прислано из другого региона страны, и оно пришло не только в Пензу, но и в другие города России.