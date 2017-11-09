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Общество | Число иногородних пациентов в клинической больнице № 6 выросло на четверть

09.11.2017|14:37
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Палаты в 6-й клинической больнице заполнили иногородние. За последнее время число приезжих пациентов из Саратова, Тамбова, Самары, Чувашии и других регионов выросло на четверть.

Правда, это касается только отделения кардиореабилитации. Именно туда поступают пациенты, которым сделали операции в нашем федеральном центре. За год в этих палатах восстанавливают здоровье 600-700 больных, побывавших в руках хирургов. Половина из них приезжает из других городов.

«Кардиоцентр делает уникальные операции, их не делают в других федеральных центрах. Пациенты к нам стекаются по сути со всей России», - отметила заместитель главного врача клинической больницы № 6 Наталья Тимофеева.

Александр Прокопьев - из Саратова. В начале 2017 года он пережил инфаркт и был направлен в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургиии в Пензе. Думал, обойдется коронарографией, но пришлось сделать операцию. Так Александр оказался в отделении кардиореабилитации. Мужчина рад, что такое отделение существует и что для восстановления не пришлось сразу ехать домой.

«Все хорошо именно в комплексе: когда одни и те же специалисты в любое время могут проконсультироваться у специалистов центра, а центр всегда может получать информацию. Эта информация более первична, чем если бы я приехал в Саратов, где буду бегать еще 5-6 дней. Вы знаете, что после таких операций чем раньше начнется период реабилитации, тем более эффективно лечение», - рассказал пациент.

Отделению кардиореабилитации в 6-й больнице в следующем году исполнится 10 лет. Специалисты считают, что если бы его не было, то многим пациентам возвращение к обычной жизни далось бы намного сложнее.

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