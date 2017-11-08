08.11.2017 | 09:48

В Пензенской области сформируют реестр предприятий - должников по уплате налогов в бюджет. Губернатор Иван Белозерцев призвал глав районов проводить с неплательщиками адресную работу.

«В этом деле нет мелочей, должна быть выстроена система постоянного взаимодействия с руководителями бизнеса, предприятий, чтобы они понимали, что оплата налогов - это крайне важно, что глава администрации держит этот вопрос на своем личном контроле. Налоговые поступления - это жизнь региона и решение проблем наших граждан», - пояснил губернатор.

Как отметил Иван Белозерцев, в случае если содействие в решении спорных вопросов в досудебном порядке не даст результата, следующим этапом должно стать направление искового заявления в суд.

«Исковые заявления будут направлены в судебные органы до конца ноября текущего года», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.