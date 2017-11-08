В Пензенской области сформируют реестр предприятий - должников по уплате налогов в бюджет. Губернатор Иван Белозерцев призвал глав районов проводить с неплательщиками адресную работу.
«В этом деле нет мелочей, должна быть выстроена система постоянного взаимодействия с руководителями бизнеса, предприятий, чтобы они понимали, что оплата налогов - это крайне важно, что глава администрации держит этот вопрос на своем личном контроле. Налоговые поступления - это жизнь региона и решение проблем наших граждан», - пояснил губернатор.
Как отметил Иван Белозерцев, в случае если содействие в решении спорных вопросов в досудебном порядке не даст результата, следующим этапом должно стать направление искового заявления в суд.
«Исковые заявления будут направлены в судебные органы до конца ноября текущего года», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
penzainform.ru писал(a):это того гражданина, что чухальник собирался начистить? при таком раскладе налоги платить не имеет смысла.