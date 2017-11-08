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Общество | В Пензенской области создадут реестр предприятий - должников по налогам

08.11.2017|09:48
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В Пензенской области сформируют реестр предприятий - должников по уплате налогов в бюджет. Губернатор Иван Белозерцев призвал глав районов проводить с неплательщиками адресную работу.

«В этом деле нет мелочей, должна быть выстроена система постоянного взаимодействия с руководителями бизнеса, предприятий, чтобы они понимали, что оплата налогов - это крайне важно, что глава администрации держит этот вопрос на своем личном контроле. Налоговые поступления - это жизнь региона и решение проблем наших граждан», - пояснил губернатор.

Как отметил Иван Белозерцев, в случае если содействие в решении спорных вопросов в досудебном порядке не даст результата, следующим этапом должно стать направление искового заявления в суд.

«Исковые заявления будут направлены в судебные органы до конца ноября текущего года», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость|08.11.2017 10:22|

penzainform.ru писал(a):

это жизнь региона и решение проблем наших граждан», - пояснил губернатор.
это того гражданина, что чухальник собирался начистить? при таком раскладе налоги платить не имеет смысла.

Гость|08.11.2017 10:26|

penzainform.ru писал(a):

призвал глав районов проводить с неплательщиками адресную работу.
Этим должно заниматься целевое ведомство - налоговая инспекция.

Имя: Гость
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