08.11.2017 | 14:44

Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» начал выступление на пензенской сцене со своей визитной карточки - знаменитого хоровода. В Сурской столице легендарный коллектив представил 17 танцевальных композиций.

«Мы старались подобрать программу именно для Пензы. Мы давно здесь не были, учитывали, что было последний раз, хотели привезти что-то новое. Надеюсь, мы не разочаруем нашего зрителя», - отметил директор ансамбля «Березка» Сергей Азовский.

С собой участники ансамбля привезли почти 2 тонны реквизита, основную массу которого составляют уникальные сценические костюмы, специально разработанные для каждого танца.

В следующем году «Березке» исполнится 70 лет.

В ансамбле 30 девушек и 25 юношей. Отбор участников - как конкурс в престижный столичный вуз: в состав «Березки» из тысяч желающих попадают лишь единицы.

«Конечно, здесь работают фанаты своего дела. Это люди, которые любят не только танец, но и русский танец, что очень важно, русские традиции, русскую музыку. В России для нас самое дорогое - выступать перед нашим зрителем, потому что гастролируем мы много, в разных странах выступаем, но выступать для русского человека для нас счастье», - рассказала солистка ансамбля Валентина Николаева.

Из Пензы артисты отправятся в Ульяновск, а затем в Москву.