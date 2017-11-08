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Общество | В Пензе на кольце у «Глобуса» водителям нужно двигаться по знакам

08.11.2017|11:52
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Со среды, 8 ноября, в России вступили в силу новые правила движения при выезде на круговые перекрестки. Теперь приоритет получили те, кто движется по самому кругу.

Однако ГИБДД предупреждает водителей: если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями.

В Пензе несколько перекрестков c круговым движением: у «Глобуса», на Минской, Набережной Реки Мойки, Гагарина, Аустрина.

Как пояснил ИА «ПензаИнформ» и. о. директора центра организации дорожного движения Владимир Рузляев, на перекрестках на Гагарина, Минской и Набережной Реки Мойки нет противоречащих поправкам в ПДД дорожных знаков.

«Нас беспокоит «Глобус». Там интенсивное движение, а некоторые знаки будут противоречить друг другу. Новая схема движения подготовлена, но ее надо утвердить и затем довести до водителей. 2-3 дня схема будет утверждаться и вводиться новая организация движения на данном участке.

Я прошу водителей не вводить друг друга в заблуждение, быть максимально внимательными и осторожными при проезде данного перекрестка и ориентироваться именно на знаки», - обратился к пензенцам Владимир Рузляев.

Перекресток с круговым движением на Аустрина не находится в ведении Пензенского ЦОДД.

Что касается развязок на проспектах Строителей и Победы, то водителям стоит обратить внимание: там движение не круговое. Соответственно, нововведение этих перекрестков не касается.

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Гость|08.11.2017 12:02|

при новых правилах у глобуса надо отменять круговое движение и делать как на проспекте строителей. указать главную дорогу от Суворова к 8 Марта. Тогда все будет как и сейчас, и не нарушая правил.

Гость|08.11.2017 12:03|

У нас ничего не изменилось,на Глобусе круг НЕ главный!!!вопрос:зачем нас запутали?!и второй вопрос:приезжие будут считаться на Глобусе в кольце как на главной?!ведь знак круговое стоит!!!

Гость|08.11.2017 12:03|

Правил не знает никто. Одни Дтп. Обвешайте весь глобус знаками все равно постоянно дтп будет. НАДО ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ ТРИ ГОДА НА ПЕРЕЗДАЧУ ВУ. ТОГДА БУДЕТ ПОРЯДОК!

Гость|08.11.2017 12:05|

Ждем фото с полей бойни у Глобуса!

Гость|08.11.2017 12:15|

Приоритет движущихся по кругу уже как несколько лет введен. у нас же только очухались

Гость|08.11.2017 12:17|

Для устранения разночтений "Глобус" убрать, территорию заасфальтировать, поставить светофор как на обычном перекрестке.Гость писал(a):

ТОГДА БУДЕТ ПОРЯДОК!
Гость писал(a):
ТОГДА БУДЕТ ПОРЯДОК!

Гость|08.11.2017 12:20|

Судя по закону.....правильно ты ехал или нет узнать можно будет только после того, как вх...чишься на кольце и при разборе в гибдд...

Гость|08.11.2017 12:20|

уже пробовали, вводили. Выяснилось, что это увеличивает количество пробок. Ни хрена не запомнили, решили второй раз на те же грабли наступить.

Гость|08.11.2017 12:22|

Правила и законы стали менять чуть ли не каждую неделю.Скоро молчком введут что нужно в багажнике возить ведро с морковью и штраф побольше.Уследить за всеми вашими ухищрениями невозможно уже стало .Хоть раз в год или пол года меняйте стабильность то хоть какая будет . Просыпаешься и думаешь что там нового придумали.

Гость|08.11.2017 12:33|

Правильно, есть единый день голосования - даешь единый день смены ПДД - 31 декабря....

Гость|08.11.2017 12:33|

А в других местах по знакам ориентироваться не нужно?

Гость|08.11.2017 12:34|

Не понимаю почему до сих пор не ввели знак "Abs"?

Авто с этой системой тормозят гораздо эффективнее транспорта без оной. Это может привести к авариям!

Знак НУЖЕН! Обязательно! Ну хотя бы на территории области)

Гость|08.11.2017 12:37|

Не надо им подсказывать!

Гость|08.11.2017 12:51|

penzainform.ru писал(a):

а некоторые знаки будут противоречить друг другу.
Приколисты!

Гость|08.11.2017 12:57|

Сейчас только заметил что Глобус на фото очень похож на елочную игрушку)))

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