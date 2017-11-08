08.11.2017 | 11:52

Со среды, 8 ноября, в России вступили в силу новые правила движения при выезде на круговые перекрестки. Теперь приоритет получили те, кто движется по самому кругу.

Однако ГИБДД предупреждает водителей: если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями.

В Пензе несколько перекрестков c круговым движением: у «Глобуса», на Минской, Набережной Реки Мойки, Гагарина, Аустрина.

Как пояснил ИА «ПензаИнформ» и. о. директора центра организации дорожного движения Владимир Рузляев, на перекрестках на Гагарина, Минской и Набережной Реки Мойки нет противоречащих поправкам в ПДД дорожных знаков.

«Нас беспокоит «Глобус». Там интенсивное движение, а некоторые знаки будут противоречить друг другу. Новая схема движения подготовлена, но ее надо утвердить и затем довести до водителей. 2-3 дня схема будет утверждаться и вводиться новая организация движения на данном участке.

Я прошу водителей не вводить друг друга в заблуждение, быть максимально внимательными и осторожными при проезде данного перекрестка и ориентироваться именно на знаки», - обратился к пензенцам Владимир Рузляев.

Перекресток с круговым движением на Аустрина не находится в ведении Пензенского ЦОДД.

Что касается развязок на проспектах Строителей и Победы, то водителям стоит обратить внимание: там движение не круговое. Соответственно, нововведение этих перекрестков не касается.