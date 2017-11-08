08.11.2017 | 12:55

В ноябре каждый понедельник и среду в разных точках Пензы будет дежурить мобильный офис судебных приставов.

При наличии долга оплатить его можно на месте. Принимаются как банковские карты, так и наличные денежные средства.

13 ноября с 14:00 до 17:00 мобильный пункт расположится в районе дороги - дублера Окружной у «Дизель-Арены». 27-го числа он будет работать здесь же с 9:00 до 12:00.

15 ноября с 14:00 до 17:00 желающие смогут узнать о задолженностях в районе базы «Первомайская» на улице Перспективной. 29-го числа офис расположится здесь же с 9:00 до 12:00.

20 ноября с 14:00 до 17:00 приставы будут ждать посетителей в районе магазина «Мезон» на улице Чаадаева, 38, 22 ноября с 9:00 до 12:00 - возле дома № 5 на улице Строителей.

«Оплатить задолженность можно также в режиме онлайн при помощи «Банка данных исполнительных производств», расположенного на главной странице официального сайта УФССП России по Пензенской области r58.fssprus.ru», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.