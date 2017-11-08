08.11.2017 | 18:29

8 ноября отмечается День памяти великомученика Димитрия Солунского. Православные верующие молятся этому святому о смелости, терпении, мужестве и исцелении от тяжелых недугов.

Храм в честь Димитрия Солунского в Каменке был построен еще в XVIII веке. В конце 30-х годов культовое здание переоборудовали под Дом культуры, и только четверть века назад, в 1992-м, его снова передали церкви.

«Поздравляю всех нас с престольным праздником этого храма. Действительно, храм, как и многие святыни, в XX столетии был разрушен и осквернен. Слава богу, что его возможно было возродить», - поздравил прихожан митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В честь престольного праздника владыка подарил Каменской обители икону Божией Матери «Утоли моя печали». Кстати, он когда-то сам служил в этой церкви.