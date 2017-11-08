08.11.2017 | 14:39

Тяжелых пациентов из городской больницы № 4 стали реже отправлять в областную больницу, потому что появились аппараты, которых раньше недоставало. С их помощью в реанимации могут дышать те, кто временно не способен делать это самостоятельно.

В учреждение здравоохранения на Шуисте сейчас массово поступает и другое новое оборудование.

«Это и небулайзеры, которые помогают в лечении больных в аллергологии и пульмонологии. Это и инсулиновые помпы для лечения тяжелых эндокринологических больных. Больница оснащена теперь всем, что требуется согласно стандартам медицинской помощи», - отметила и. о. заместителя главного врача больницы № 4 Нина Назарова.

Кислородный концентратор тоже установлен совсем недавно. Он жизненно необходим отделению аллергологии, но появился только сейчас, а раньше пациентов при необходимости отправляли на другие этажи. Теперь врачам стало проще работать.

«А прежде чем посадить на этот концентратор, мы пульсоксиметром, который есть у всех врачей (и это очень важно), определяем насыщение кислородом крови. Если сатурация, как мы говорим на нашем языке, ниже 95-ти, диагностируем дыхательную недостаточность и пациента отправляем на кислородный аппарат», - рассказала заведующая отделением больницы № 4 Елена Безрукова.

Наряду с поставкой нового оборудования врачей радует ремонт в больнице. Уже приведены в порядок несколько отделений, осталась только пульмонология, там сейчас работают строители. Правда, из-за этого на другом этаже пациентам пришлось потесниться - люди лежат даже в коридорах.