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Общество | УФАС заинтересовало проведение аукционов на ремонт дорог в Н. Ломове

08.11.2017|10:12
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Пензенское Управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило два дела по признакам антиконкурентного соглашения при ремонте дорог в Нижнем Ломове.

Как оказалось, участок трассы на улице Луначарского был восстановлен ООО «Стройко» до проведения объявленного аукциона по просьбе главы администрации Нижнего Ломова.

«Указанные материалы послужили основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, выразившемся в заключении и участии в соглашении между заказчиком и участником аукциона, которое привело (могло привести) к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для ООО «Стройко», - пояснили в пресс-службе Пензенского УФАС РФ.

Через некоторое время выяснилось, что аналогичное нарушение в Нижнем Ломове могло быть допущено и при проведении аукционов по ямочному ремонту дорог на улицах Свердлова (от пересечения с Урицкого до М. Горького) и Московской (от пересечения с Ленина до дома № 2 на Московской). Администрация объявляла аукционы в октябре, тогда как все работы были выполнены ООО «Стройко» еще в мае.

По данному факту также возбудили дело.

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Гость|08.11.2017 11:08|

Медаль главе администрации дайте! Единственно здравый человек! который не стал делать дороги осенью в дождь! А по закону можно и зимой

Гость|08.11.2017 11:10|

А те кто выделяет деньги на дороги осенью под суд!

Гость|08.11.2017 11:16|

Да в какой аукцион не сунься, сплошь подставные лица и организации, чтобы выиграл тот, кто должен.

Имя: Гость
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