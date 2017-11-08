08.11.2017 | 10:12

Пензенское Управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило два дела по признакам антиконкурентного соглашения при ремонте дорог в Нижнем Ломове.

Как оказалось, участок трассы на улице Луначарского был восстановлен ООО «Стройко» до проведения объявленного аукциона по просьбе главы администрации Нижнего Ломова.

«Указанные материалы послужили основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, выразившемся в заключении и участии в соглашении между заказчиком и участником аукциона, которое привело (могло привести) к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для ООО «Стройко», - пояснили в пресс-службе Пензенского УФАС РФ.

Через некоторое время выяснилось, что аналогичное нарушение в Нижнем Ломове могло быть допущено и при проведении аукционов по ямочному ремонту дорог на улицах Свердлова (от пересечения с Урицкого до М. Горького) и Московской (от пересечения с Ленина до дома № 2 на Московской). Администрация объявляла аукционы в октябре, тогда как все работы были выполнены ООО «Стройко» еще в мае.

По данному факту также возбудили дело.