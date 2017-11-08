08.11.2017 | 14:21

На родину в Пензу приехал молодой поп-рэп-исполнитель Шам. Его настоящее имя Шамиль Намазбаев.

«Мы сможем так, как другие не могут. Мы сможем любить всему вопреки. И если волна нас с тобою накроет, виновны останемся я или ты», - процитировал свои строчки Шам.

Сейчас Шам живет и работает в Москве, куда перебрался несколько лет назад. В родной город приехал, чтобы снять видеоклип на свою новую песню. Премьера состоится в конце года на одном из столичных музыкальных телеканалов.

«Там как раз будут присутствовать актеры из «Дома-2», их имена пока нельзя раскрывать, но это достаточно именитые актеры», - отметил исполнитель.

Шамиль не был в родном городе полтора года и за это время успел соскучиться по своим преданным друзьям и фанатам.

«Было бы у меня больше времени, я бы с каждым увиделся, с каждым сфоткался и пообщался. Каждому - хорошую музыку! Главное, слушайте правильную музыку, оставайтесь добрыми и честными», - пожелал поклонникам Шам.