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Общество | Рэп-исполнитель Шам вернулся в Пензу для съемок видеоклипа

08.11.2017|14:21
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На родину в Пензу приехал молодой поп-рэп-исполнитель Шам. Его настоящее имя Шамиль Намазбаев.

«Мы сможем так, как другие не могут. Мы сможем любить всему вопреки. И если волна нас с тобою накроет, виновны останемся я или ты», - процитировал свои строчки Шам.

Сейчас Шам живет и работает в Москве, куда перебрался несколько лет назад. В родной город приехал, чтобы снять видеоклип на свою новую песню. Премьера состоится в конце года на одном из столичных музыкальных телеканалов.

«Там как раз будут присутствовать актеры из «Дома-2», их имена пока нельзя раскрывать, но это достаточно именитые актеры», - отметил исполнитель.

Шамиль не был в родном городе полтора года и за это время успел соскучиться по своим преданным друзьям и фанатам.

«Было бы у меня больше времени, я бы с каждым увиделся, с каждым сфоткался и пообщался. Каждому - хорошую музыку! Главное, слушайте правильную музыку, оставайтесь добрыми и честными», - пожелал поклонникам Шам.

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Гость|08.11.2017 19:03|

Гоните его паганой метлой

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