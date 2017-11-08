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Общество | Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова проведет личный прием

08.11.2017|12:09
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В четверг, 16 ноября, прокурор области Наталья Канцерова проведет личный прием граждан по вопросам защиты их прав.

Встреча Натальи Евгеньевны с посетителями состоится с 10:00 до 13:00 в приемной Президента РФ в Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 110 (администрация Железнодорожного района), кабинет № 119.

«Предварительная запись на прием проводится по телефону 8 (8412) 46-40-35 либо при личном обращении к дежурному прокурору в кабинет № 100 по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|08.11.2017 13:11|

Снова обсудят какую-нибудь лавочку у дома. Ни оодного серьёзного вопроса не затронут на приёме. Да и посетители свои будут. Это же ясно как божий день. Осталось билеты продать на этот спекталь,только аншлага не будет.

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