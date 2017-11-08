08.11.2017 | 17:15

Около десяти часов вечера подбрюшье дома № 24 на улице Минской навестили три пожарных расчета. Встревоженные жильцы почувствовали сильный запах гари, а когда выскочили на улицу, то увидели, как из окон цокольного этажа здания валил дым, а внутри хозяйничал огонь.

«Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Из зоны задымления пожарными были спасены три человека, один из которых пострадал и был госпитализирован», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Мужчина без определенного места жительства получил ожоги разных частей тела и лица.

Асоциальные элементы здесь чувствуют себя как дома.

«Закурили, на матрас сигарету уронили, и загорелось. Не первый раз уже эти лежанки горят», - рассказал местный житель Евгений Ментюков.

Такое соседство с представителями дна общества очень беспокоит жильцов. А ведь вполне возможно, что эти вечно пьяные грязнули много лет назад легально посещали просторное помещение - здесь находилась станция юных техников, дети занимались судо- и авиамоделированием. Теперь же это пристанище городских бездомных.

Площадь брошенного помещения составляет сотни квадратных метров, оно могло бы, находясь в умелых руках, приносить пользу микрорайону Арбеково. Но пока эти стены помогают только бродягам.