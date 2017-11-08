08.11.2017 | 10:01

77% жителей Пензы, опрошенных при проведении исследования удовлетворенностью сферой ЖКХ, заявили, что довольны благоустройством города.

Исследование среди жителей средних и крупных городов проводили специалисты Финансового университета при правительстве Российской Федерации. В каждом населенном пункте были опрошены не менее 600 человек.

В целом по России за последний год с 65 до 63% снизилась доля людей, довольных состоянием своего дома и с 70 до 67% сократилась доля респондентов, полностью или в основном довольных благоустройством своего города.

Тем не менее доля тех, кто положительно оценил работу жилищно-коммунальных служб, возросла с 50 до 53%. 83% опрошенных назвали свой населенный пункт удобным для жизни, а 90% считают, что в их городе строится достаточное количество жилья.

В Пензе 69% участников опроса довольны состоянием своих домов, 77% - благоустройством областного центра. Положительно оценили работу жилищно-коммунальных служб менее половины респондентов - 47%.

Подавляющее большинство (96%) считают, что в Пензе строится достаточно жилых домов. Удобным назвали город 89%.

«Если сравнивать индекс оценки ЖКХ по городам Приволжского федерального округа, в которых проводилось исследование, то вырисовывается следующая картина. Больше всего довольны состоянием сферы ЖКХ в Казани, меньше всего - в Саратове. Пензенцы находятся на четвертом месте по удовлетворенности состоянием ЖКХ», - сообщили в пресс-службе администрации города.