08.11.2017 | 18:02

Чемодановские автомобилисты подсчитали суммы штрафов. Кто-то попал на 20 тысяч рублей, кто-то - на 35. Это произошло на повороте на улицу Фабричную. Водители не отрицают, что на этом перекрестке порой приходится пренебрегать правилами дорожного движения. Вот только они не квалифицируют свои нарушения как обгон через сплошную или выезд на полосу встречного движения.

«Остановилась машина и пропускает транспортное средство. То есть места для поворота мне вообще не остается, я вынужден произвести поворот налево. Прерывистую линию камера не снимает, потому что настроена на участок дальше этого перекрестка, а что происходит вокруг - камеру не интересует», - разъяснил житель села Чемодановка Сергей Москвитин.

Камера на этом участке федеральной трассы «Урал» появилась давно и раньше снимала зону у пешеходного перехода. Теперь она фиксирует совсем другие маневры автомобилистов на дороге.

«Сплошная идет почти что до середины перекрестка. Камера бьет только на сплошную линию, больше никуда, только на эту точку, а поворачиваем мы налево», - рассказал автомобилист Алексей.

«Вот опять человек поворачивает... На пять тысяч поворот. Когда я совершаю левый поворот и наезжаю на сплошную линию, я попадаю на штраф от тысячи до полутора тысяч», - отметила жительница Чемодановки Елена Москвитина.

«Или угол поменять у этой камеры, или я не знаю что… Нужно, чтобы было видно перекресток, потому что это получается совсем другой штраф. А пока на встречную полосу - пять, на поворот - полторы», - заметил еще один сельчанин Александр Кидашкин.

Согласно закону водители в течение двадцати дней могут оплатить штрафы с 50-процентной скидкой. Однако чемодановские водители не готовы отдать даже половину от полученных штрафных сумм.

«Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае пропуска 10-дневного срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении срок может быть восстановлен по ходатайству лица, подавшего жалобу», - прокомментировал начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Можно отправить жалобу на официальный сайт Госавтоинспекции www.gibdd.ru или обратиться с письменным заявлением в дежурную часть. Этими советами и воспользуются чемодановские автомобилисты.