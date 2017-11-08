08.11.2017 | 12:29

Площадка на улице Циолковского опустела, находившаяся на ней шашлычная исчезла в результате вмешательства служителей Фемиды. А началось все с жалобы местных жителей на то, что мясо жарили слишком близко к квартирам: расстояние до ближайшего дома составляло 30 метров. Некоторые, правда, не возражали против такого соседства.

«Был ларек, в общем-то он не мешал», - высказал свое мнение один из прохожих.

Но по санитарно-эпидемиологическим нормам приготовление пищи на мангалах и решетках разрешается при условии размещения павильона не ближе 50 метров от жилья, больниц, школ и детских садов. Проверку в отношении предпринимателя начали специалисты Роспотребнадзора.

Позже суд признал бизнесмена виновным в нарушении требований к организации питания населения в специально оборудованных местах.

«В судебном заседании он согласился с протоколом в полном объеме, свою вину признал, пояснил, что все нарушения санитарного законодательства будут устранены им в ближайшее время», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

«При назначении наказания суд учел, что ранее он не привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей», - добавила она.

Кстати, летом 2011 года этот павильон уже попадал в поле зрения журналистов 11 канала. Тогда надпись «Шашлык» здесь была, но мясо не жарили, а продавали арбузы и дыни.

В 2017-м, после того как был наложен штраф, шашлычник не стал искать другое место поблизости, а просто демонтировал павильон.