08.11.2017 | 17:22

Работы по украшению Пензы к Новому году должны быть завершены к началу декабря. Такое поручение в среду, 8 ноября, дал и. о. главы городской администрации Сергей Волков на заседании штаба по подготовке областного центра к празднику.

«Приступая к украшению Пензы, мы должны взять лучшие наработки прошлого года и добавить новые. Особое внимание нужно обратить на центральные улицы, а также на въезды в город, разместив праздничные новогодние поздравления гостям города», - подчеркнул и. о. мэра.

Кроме того, Сергей Волков дал задание еще раз просчитать, сколько денег потребуется на украшение города в соответствии с разработанной архитекторами концепцией.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, главам районных администраций рекомендовано заручиться поддержкой бизнеса для проведения новогодних благотворительных акций, а также попросить руководителей организаций, расположенных на красных линиях и в центре, украсить входные группы и прилегающие территории.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, свои здания предприятия должныукрашать достойно, а не вывешивать одну гирлянду. Однако привлекать к этому бизнес нужно законно: «не выкручивать руки, а просить и договариваться».