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Общество | В письме 1977 года пензенцы завещали внукам хранить верность коммунизму

07.11.2017|12:43
Печать

Во вторник, 7 ноября, на торжественной церемонии, состоявшейся у стелы «Слава героям!», после зачтения письма, заложенного в год 50-летия Октябрьской революции, прозвучало еще одно послание потомкам - из 1977 года.

«10 лет назад в связи с открытием обелиска Славы в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции участники митинга от имени трудящихся области обратились с письмом к потомкам, в котором содержится призыв как святыню хранить дух Октября и верность коммунизму. Это был завет грядущим поколениям и одновременно наша клятва внести свой вклад в победное шествие светлых идеалов Великой Октябрьской социалистической революции.

Теперь, с вершины 60-летия Октября, мы с волнением и гордостью обращаем свой голос к вам, чтобы торжественно сказать: наше обещание с честью выполняется!

Шестое десятилетие страны Советов навсегда отложилось в наших сердцах как волнующее время, полное счастливых перемен. Это величественная программа созидания, намеченная решениями XXIV и XXV съездов партии. Это борьба за осуществление ленинской программы мира коммунистической партии во имя жизни и счастья людей на Земле. Это новая советская конституция, конституция развитого социализма, воплощение великих свершений советского народа.

Такова наша поступь в истории, за которой единые усилия, единая воля и труд всех советских людей, и в том числе нас, пензенцев.

Осуществляя величественные планы коммунистического строителя, трудящиеся области, как и весь советский народ, сделали многое, чтобы еще выше поднять экономику развитого социализма. За минувшее десятилетие освоено более 400 видов промышленной продукции, которая никогда ранее не выпускалась в стране.

Ныне в масштабах РСФСР область производит свыше 17% средств вычислительной техники, 71% прядильных машин, 55% тракторных сеялок, 21% всех видов часов, 32,5% велосипедов и мопедов.

Главным направлением в развитии сельского хозяйства была специализация и концентрация, перевод животноводства на промышленную основу, что позволило значительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции.

Мы много построили. Это 21 новое промышленное предприятия, новые цеха и корпуса. Это новоселье 123 тысяч семей. А весь объем строительства возрос в 3,5 раза.

Мы гордимся тем, что в области учится каждый четвертый человек, успешно осуществлено обязательное среднее образование, почти вдвое увеличилось число специалистов со средним и высшим образованием, в полтора раза стало больше яслей и детских садов.

Значительный шаг сделан в культурно-бытовом строительстве. В 3,6 раза увеличилось число введенных в строй кинотеатров, в 2,5 раза больше построено больниц, в 3 раза возрос объем бытовых услуг.

Мы уверены, что для вас, как и для нас, эти цифры не покажутся скучными, ибо за ними - вся наша жизнь. За ними грандиозное здание нового общества, которое построить завещал нам бессмертный вождь Владимир Ильич Ленин.

Результаты нашего труда радостны, но еще больше предстоит сделать. Будущее создается сегодня, и вы, граждане 2017 года, неотделимы от нас. Чем больше и лучше мы сделаем, тем выше будут победные вершины столетия Великого Октября.

Глубоко сознавая преемственность и нерасторжимость поколений, мы уверенно смотрим в будущее, куда нас ведет великая партия коммунистов.

Дела строителей коммунизма бессмертны. Что мы не завершили, не достроили, - вам завещаем, потомки. Свято храните то, что нам дороже самой жизни - верность немеркнущим идеям марксизма-ленинизма, верность революционному духу Октября, верность коммунистической партии и верность коммунизму», - говорится в послании 1977 года.

Так же, как после прочтения первого письма, участники праздника встретили послание своих отцов и дедов аплодисментами и криками «Ура!».

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Гость|07.11.2017 13:32|

Ура)

Гость|07.11.2017 13:36|

А у нас за последние 10 лет выросли только цены. Позор.

Гость|07.11.2017 13:46|

а мы все развалили махом (((

Гость|07.11.2017 13:49|

Внуки все просрали

Гость|07.11.2017 13:53|

Интересно, М.С. Горбачев прослезился бы, прочитав это послание???

Гость|07.11.2017 13:55|

Из письма 1967 года

penzainform.ru писал(a):

В области сейчас учится каждый третий.
А вот уже через 10 лет:

penzainform.ru писал(a):

Мы гордимся тем, что в области учится каждый четвертый человек
интересно в 2017 году как бы прозвучала эта фраза, с уменьшением каждые десять лет: "...Мы лучшие в мире, у нас учится каждый 8 человек и только за деньги..."

Гость|07.11.2017 13:58|

penzainform.ru писал(a):

Мы много построили. Это 21 новое промышленное предприятия, новые цеха и корпуса.
Все заводы продали или закрыли

penzainform.ru писал(a):

в 2,5 раза больше построено больниц
Больницы тоже "оптимизировали"

Гость|07.11.2017 14:01|

ну и нам тоже надо заложить письмо потомкам на 2067г - Ныне в масштабах РОССИИ область УТРАТИЛА свыше 17% средств вычислительной техники, 71% прядильных машин, 55% тракторных сеялок, 21% всех видов часов, 100% велосипедов и мопедов пензенсокой области

Гость|07.11.2017 14:17|

Представляю как стыдно было губернатору ...Ведь похвастаться нам нечем, да и хоть что то поставить в ответ тоже нечего....

Гость|07.11.2017 14:27|

Я сегодня спросил на обходе врача:

"Почему у нас нет от палаты ключа?

Почему в голове и в бюджете дыра?

Почему вместо завтра сегодня вчера?"

Гость|07.11.2017 14:35|

Печально как-то все это...Действительно потомки все просра**. А сведения в послании, в том числе на цифрах, очень близки к истине того времени. Это не то, что современные мифические более 2 млн. тонн зерна, поступившие в закрома области в этом году с заросших подлеском и бурьяном полей...

Гость|07.11.2017 14:37|

кому сегодня чистят чухальник?

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