07.11.2017 | 12:43

Во вторник, 7 ноября, на торжественной церемонии, состоявшейся у стелы «Слава героям!», после зачтения письма, заложенного в год 50-летия Октябрьской революции, прозвучало еще одно послание потомкам - из 1977 года.

«10 лет назад в связи с открытием обелиска Славы в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции участники митинга от имени трудящихся области обратились с письмом к потомкам, в котором содержится призыв как святыню хранить дух Октября и верность коммунизму. Это был завет грядущим поколениям и одновременно наша клятва внести свой вклад в победное шествие светлых идеалов Великой Октябрьской социалистической революции.

Теперь, с вершины 60-летия Октября, мы с волнением и гордостью обращаем свой голос к вам, чтобы торжественно сказать: наше обещание с честью выполняется!

Шестое десятилетие страны Советов навсегда отложилось в наших сердцах как волнующее время, полное счастливых перемен. Это величественная программа созидания, намеченная решениями XXIV и XXV съездов партии. Это борьба за осуществление ленинской программы мира коммунистической партии во имя жизни и счастья людей на Земле. Это новая советская конституция, конституция развитого социализма, воплощение великих свершений советского народа.

Такова наша поступь в истории, за которой единые усилия, единая воля и труд всех советских людей, и в том числе нас, пензенцев.

Осуществляя величественные планы коммунистического строителя, трудящиеся области, как и весь советский народ, сделали многое, чтобы еще выше поднять экономику развитого социализма. За минувшее десятилетие освоено более 400 видов промышленной продукции, которая никогда ранее не выпускалась в стране.

Ныне в масштабах РСФСР область производит свыше 17% средств вычислительной техники, 71% прядильных машин, 55% тракторных сеялок, 21% всех видов часов, 32,5% велосипедов и мопедов.

Главным направлением в развитии сельского хозяйства была специализация и концентрация, перевод животноводства на промышленную основу, что позволило значительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции.

Мы много построили. Это 21 новое промышленное предприятия, новые цеха и корпуса. Это новоселье 123 тысяч семей. А весь объем строительства возрос в 3,5 раза.

Мы гордимся тем, что в области учится каждый четвертый человек, успешно осуществлено обязательное среднее образование, почти вдвое увеличилось число специалистов со средним и высшим образованием, в полтора раза стало больше яслей и детских садов.

Значительный шаг сделан в культурно-бытовом строительстве. В 3,6 раза увеличилось число введенных в строй кинотеатров, в 2,5 раза больше построено больниц, в 3 раза возрос объем бытовых услуг.

Мы уверены, что для вас, как и для нас, эти цифры не покажутся скучными, ибо за ними - вся наша жизнь. За ними грандиозное здание нового общества, которое построить завещал нам бессмертный вождь Владимир Ильич Ленин.

Результаты нашего труда радостны, но еще больше предстоит сделать. Будущее создается сегодня, и вы, граждане 2017 года, неотделимы от нас. Чем больше и лучше мы сделаем, тем выше будут победные вершины столетия Великого Октября.

Глубоко сознавая преемственность и нерасторжимость поколений, мы уверенно смотрим в будущее, куда нас ведет великая партия коммунистов.

Дела строителей коммунизма бессмертны. Что мы не завершили, не достроили, - вам завещаем, потомки. Свято храните то, что нам дороже самой жизни - верность немеркнущим идеям марксизма-ленинизма, верность революционному духу Октября, верность коммунистической партии и верность коммунизму», - говорится в послании 1977 года.

Так же, как после прочтения первого письма, участники праздника встретили послание своих отцов и дедов аплодисментами и криками «Ура!».