07.11.2017 | 12:34

Во вторник, 7 ноября, в Пензе на торжественной церемонии, состоявшейся у стелы «Слава героям» на набережной Суры, прозвучала реконструкция записи «Письмо потомкам» 1967 года, восстановленная по подлинному тексту.

Двумя днями ранее, 5 ноября, специалисты проверили наличие капсул с посланиями потомкам и вскрыли их, чтобы узнать, в каком состоянии находятся письма предшественников современным пензенцам. Как выяснилось, пленка с аудиозаписью 1967 года разрушилась, поэтому послание пришлось реконструировать.

У «Ростка» гости церемонии услышали текст из 1967 года в исполнении артиста театра «Голос поэта» Михаила Рудакова.

«Дорогие товарищи! Мы обращаемся к вам из 1967 года, года 50-летия Великого Октября, в год 2017-й, венчающий столетие Великой Октябрьской социалистической революции.

Слушайте наш голос из середины советского века, наши дети, ставшие отцами и дедами, наши внуки и правнуки, наши незнакомые потомки, наследники и продолжатели славного коммунистического дела!

50 лет минуло с тех пор, как власть в нашей стране взял в свои руки народ. Вместе с Лениным шел он к этой исторической победе, вместе с ним поднял над землей красное знамя социализма, знамя коммунизма.

Свергнутые эксплуататорские классы пытались задушить социалистическую революцию голодом и разрухой, экономической блокадой и военной интервенцией. Молодая Советская республика в смертельной схватке со своими врагами отстояла знамя Октября. Победили наше мужество и терпение, наша воля, воплощенная в генеральной линии большевистской партии, наша негасимая вера в правоту великого учения марксизма-ленинизма.

Волей партии и трудового народа отсталая и нищая страна превратилась в передовую индустриально-аграрную державу мира. Во всех уголках нашей Родины выросли могучие гиганты промышленности, фабрики и заводы, новые города, мощные электростанции. На крестьянские поля на смену сохе и деревянной бороне пришли дотоле невиданные машины - техника социалистического сельского хозяйства.

Сбылись пророческие мечты нашего земляка Белинского: его внуки и правнуки создали свободную Россию, которая встала во главе просвещенного мира. Наш народ ликвидировал неграмотность, создал передовую науку и культуру. Социализм, о котором веками мечтали лучшие умы человечества, стал нашей жизнью.

В суровые годы Великой Отечественной войны советские люди разгромили захватчиков. Весь мир убедился в том, что на свете нет таких сил, которые могли бы заковать в цепи народ, верный идеям марксизма-ленинизма, сплоченный вокруг ленинской партии.

Наше поколение стало свидетелем новых изумительных подвигов советского человека. На месте руин и пепла он возродил города и села, добился громадных свершений в экономике и культуре. Он первым подчинил силу атома мирным целям, первым шагнул в космос.

Великий Октябрь потряс старый мир до основания. Ныне вместе с нами по пути социализма идет более трети человечества. Советская страна стала символом свободы и миролюбия, она достойно прокладывает путь к счастью и процветанию всех людей труда.

Наша Пензенская земля - частица родной страны. И мы, пензенцы, всегда были с нею во всех ее начинаниях и свершениях, в горе и радости, в борьбе и победах. Тяжелое наследие досталось нам от царского самодержавия. Пензенская губерния была одной из самых нищих, забитых и отсталых провинций старой России. Подавляющее большинство трудящихся было безграмотным. Полукустарная промышленность базировалась на примитивной технике. Почти половина земли принадлежала помещикам. Сельское хозяйство велось с помощью сох-косуль и деревянных борон. В губернии действовали сотни кабаков, церквей и монастырей, насчитывалось 15 тысяч служителей религиозных культур. В то же время имелось только 14 народных домов и 35 библиотек. Один врач приходился на 50 тысяч жителей. Неурожаи, голод, массовые эпидемии были постоянным бичом трудящихся.

Годы советской власти неузнаваемо преобразили наш край. Заново созданы отрасли промышленности по производству станков, химического оборудования, часов, дизелей, электронно-счетных машин, радиоприборов и других изделий.

Объем промышленной продукции возрос за годы советской власти в 76 раз. Теперь на долю нашей области приходится 70% прядильных машин, 16% тракторных сеялок, 9/10 картофелесажалок, 20% наручных часов, 25% велосипедов от общего производства в СССР.

Сейчас продукция с пензенской маркой поставляется в 56 стран мира. В совхозах и колхозах имеется 14 тысяч тракторов, 6 тысяч зерновых комбайнов и много другой техники. Намного возросло производство сельскохозяйственной продукции.

В распоряжение трудящихся области предоставлено 1 200 домов культуры и клубов, 800 библиотек, почти полторы тысячи киноустановок. В области сейчас учится каждый третий. Все это создано руками и напряженным трудом ваших отцов и братьев.

В наших материальных и духовных достижениях, как солнце в капле воды, отразились исторические завоевания Октябрьской революции. За успехи в развитии промышленности и сельского хозяйства и культурном строительстве Пензенская область награждена орденом Ленина.

Дорогие друзья! Путь первооткрывателей нелегок, и порой нам было трудно. Но мы знали: каждая капля пролитой крови и пота, каждое усилие дадут свои животворные ростки.

Мы спокойны за свой завтрашний день, верим в будущее, верим в вас. Мы убеждены, что вы еще больше прославите великое дело коммунизма, с честью понесете красное знамя Октября в грядущее, осуществите самые дерзкие мечты человечества.

Здравствуйте, наши дорогие потомки! Мы протягиваем вам руку духовного единения и родства. В ваших делах мы обрели бессмертие. Мы живем в биении вашего сердца, в улыбках ваших детей, в ваших мечтах и помыслах. Пусть славится коммунизм на Земле!» - говорится в тексте.

После того как последние слова отзвучали, раздались громкие аплодисменты. Так многочисленные участники церемонии приветствовали послание своих предшественников.