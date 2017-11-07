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Общество | В Пензе торжества в День народного единства прошли без нарушений

07.11.2017|11:49
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В Пензенской области праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства прошли без происшествий. Об этом сообщили пресс-службы региональных управлений Росгвардии и МВД РФ.

В субботу, 4 ноября, к охране общественного порядка было привлечено более 100 росгвардейцев, 340 сотрудников полиции, а также свыше 150 представителей объединений правоохранительной направленности. 7-го числа за безопасность граждан отвечают 95 полицейских и около 30 общественников.

«В выходные и праздничные дни нарушений порядка не допущено», - уточнили в УМВД.

4 ноября в Пензе на митинг в честь Дня народного единства пришли около 6 000 человек. Горожане стали собираться на улице Московской задолго до начала официальных торжеств. Люди делали фото на память с шарами, плакатами.

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Гость|07.11.2017 12:03|

Чухальник он такой чухальник...

Гость|07.11.2017 12:07|

ссылка на PenzaInform.ru

Это уже не считается нарушением со стороны власти?!я ТРЕБУЮ разобраться в этом Ивана Белозерцева!!!

Гость|07.11.2017 12:07|

А как могло быть иначе ведь на это выделяется в шесть раз больше чем на медицину.

Тупая новость.

Гость|07.11.2017 12:08|

На Московской всем желающим бесплатно чистили чухальники.. подарок мерии.

Гость|07.11.2017 12:12|

Чиновник нарушил закон о митингах, запретив одиночный пикет. Оскорбил граждан. Значит УМВД считает это нормой.

Гость|07.11.2017 12:32|

Вот оно нарушение, требущее разбирательства:Гость писал(a):

Чиновник нарушил закон о митингах,

Имя: Гость
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