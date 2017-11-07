07.11.2017 | 11:49

В Пензенской области праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства прошли без происшествий. Об этом сообщили пресс-службы региональных управлений Росгвардии и МВД РФ.

В субботу, 4 ноября, к охране общественного порядка было привлечено более 100 росгвардейцев, 340 сотрудников полиции, а также свыше 150 представителей объединений правоохранительной направленности. 7-го числа за безопасность граждан отвечают 95 полицейских и около 30 общественников.

«В выходные и праздничные дни нарушений порядка не допущено», - уточнили в УМВД.

4 ноября в Пензе на митинг в честь Дня народного единства пришли около 6 000 человек. Горожане стали собираться на улице Московской задолго до начала официальных торжеств. Люди делали фото на память с шарами, плакатами.