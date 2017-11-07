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Общество | В Пензе состоялось открытие часовни Царственных Страстотерпцев

07.11.2017|18:35
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На территории Покровского архиерейского собора установили часовню Царственных Страстотерпцев. Внутри здания находится распятие с иконой венценосных мучеников - Николая II, его супруги Александры Федоровны, цесаревича Алексея и великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Таких храмов два на всю страну: первый - в Екатеринбурге, где были расстреляны бывший российский самодержец и его семья, а второй теперь в Пензе.

«Этот крест как раз и есть то, что мы можем сделать для Господа, чтобы у этого креста совершалась молитва наших благочестивых пензенцев, чтобы Господь не допустил того, что произошло 100 лет тому назад, а именно братоубийственной войны», - отметил настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский.

Автор проекта часовни, сделанной из кованого железа и покрытой патиной, - пензенский художник Григорий Дунаев. Высота сооружения с крестом и постаментом составляет 8,5 метров, в основании - камень, привезённый с места убийства царской семьи, по углам - скорбящие ангелы, под куполом - колокол в обрамлении тернового венца.

«Царская семья своей гибелью повторила крестный путь Христа, то есть путь искупления, путь покаяния», - высказал свое видение Георгий Дунаев.

«Этих детей жалко, они невинно погибли. Правда же, невинно. Выросли бы, им жить надо, детей рожать, а они погибли ни за что», - поделилась жительница Пензы Любовь Ковалева.

Торжественный молебен по случаю освящения часовни возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, который отметил особую значимость открываемого объекта.

«Эта часовня будет теперь нашим символом, прежде всего, конечно, почитания царя-мученика и, безусловно, символом того, что мы можем извлекать правильные уроки из истории, которая совершилась в нашем Отечестве», - подчеркнул владыка Серафим.

К 100-летию расстрела царской семьи в июле следующего года памятник немного изменится. Его дополнит имперский двуглавый орёл с короной, а вокруг памятника будет разбит яблоневый сад.

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Гость|07.11.2017 19:43|

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что в Крыму мироточит бюст Николая II.

Гость|07.11.2017 19:45|

Гость писал(a):

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что в Крыму мироточит бюст Николая II.
Шо, опять?!

Гость|07.11.2017 19:51|

Чо за хрень? Почему не в ветке рилигия?

Гость|07.11.2017 19:54|

Гость писал(a):

мироточит бюст Николая II.
А бюст Жириновского как?

Гость|07.11.2017 20:05|

Может Княгинь? Или я что-то попутал?

Гость|07.11.2017 20:13|

penzainform.ru писал(a):

Таких храмов два на всю страну: первый - в Екатеринбурге, где были расстреляны бывший российский самодержец и его семья, а второй теперь в Пензе.
А в Пензе кого расстреляли?

Гость|07.11.2017 20:13|

Да, маразм крепчал! Кстати, а когда долгогривые начнут налоги платить?

Гость|07.11.2017 20:19|

Земля имеет форму диска.

Гость|07.11.2017 20:39|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

Гость|07.11.2017 20:40|

Молодцы!!! Святое дело!

Гость|07.11.2017 20:51|

Гость писал(a):

А в Пензе кого расстреляли?
гитлера

Гость|07.11.2017 20:52|

penzainform.ru писал(a):

а вокруг памятника будет разбит яблоневый сад
а что там с остатками Лермонтовского сквера? еще не весь спилили православные жрецы?

Гость|07.11.2017 20:52|

Гость писал(a):

т.е. у иисуса тоже было прозвище "Кровавый"?
Прочтите Тору. Поймёте.

Имя: Гость
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