07.11.2017 | 18:35

На территории Покровского архиерейского собора установили часовню Царственных Страстотерпцев. Внутри здания находится распятие с иконой венценосных мучеников - Николая II, его супруги Александры Федоровны, цесаревича Алексея и великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Таких храмов два на всю страну: первый - в Екатеринбурге, где были расстреляны бывший российский самодержец и его семья, а второй теперь в Пензе.

«Этот крест как раз и есть то, что мы можем сделать для Господа, чтобы у этого креста совершалась молитва наших благочестивых пензенцев, чтобы Господь не допустил того, что произошло 100 лет тому назад, а именно братоубийственной войны», - отметил настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский.

Автор проекта часовни, сделанной из кованого железа и покрытой патиной, - пензенский художник Григорий Дунаев. Высота сооружения с крестом и постаментом составляет 8,5 метров, в основании - камень, привезённый с места убийства царской семьи, по углам - скорбящие ангелы, под куполом - колокол в обрамлении тернового венца.

«Царская семья своей гибелью повторила крестный путь Христа, то есть путь искупления, путь покаяния», - высказал свое видение Георгий Дунаев.

«Этих детей жалко, они невинно погибли. Правда же, невинно. Выросли бы, им жить надо, детей рожать, а они погибли ни за что», - поделилась жительница Пензы Любовь Ковалева.

Торжественный молебен по случаю освящения часовни возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, который отметил особую значимость открываемого объекта.

«Эта часовня будет теперь нашим символом, прежде всего, конечно, почитания царя-мученика и, безусловно, символом того, что мы можем извлекать правильные уроки из истории, которая совершилась в нашем Отечестве», - подчеркнул владыка Серафим.

К 100-летию расстрела царской семьи в июле следующего года памятник немного изменится. Его дополнит имперский двуглавый орёл с короной, а вокруг памятника будет разбит яблоневый сад.