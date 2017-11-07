07.11.2017 | 13:44

Пензенскому предпринимателю придется заплатить штраф за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Такое решение вынес Первомайский районный суд.

Бизнесмен являлся владельцем небольшой шашлычной возле ТЦ «Дом торговли» на улице Циолковского. По жалобам жильцов дома № 6, расположенного через дорогу, была проведена проверка. Выяснилось, что расстояние от павильона, где жарится шашлык, до жилого дома составляет 30 метров.

Между тем, согласно санитарным правилам, в местах отдыха и на улицах точки приготовления блюд на мангалах, жаровнях, решетках, в котлах должны находиться не ближе 50 метров от жилых домов, а также учреждений здравоохранения, спорта и образования. Это расстояние установлено для снижения загрязнения воздуха веществами, выделяющимися при приготовлении блюд и способствующими развитию аллергии, астмы, раковых и других заболеваний.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области возбудили дело об административном правонарушении. В судебном заседании бизнесмен признал свою вину и пообещал устранить нарушения в ближайшее время. В итоге суд оштрафовал его на 5 000 рублей.

«Не согласившись с наказанием, представитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области подал жалобу, которая была оставлена без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу. Согласно поступившей информации, небольшой павильон для приготовления шашлыка был демонтирован», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.