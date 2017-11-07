Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|7 ноя 2017|14:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  67.77  |  $  58.46
 

Общество | В Пензе оштрафованный владелец шашлычной закрыл свой бизнес

07.11.2017|13:44
Печать

Пензенскому предпринимателю придется заплатить штраф за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Такое решение вынес Первомайский районный суд.

Бизнесмен являлся владельцем небольшой шашлычной возле ТЦ «Дом торговли» на улице Циолковского. По жалобам жильцов дома № 6, расположенного через дорогу, была проведена проверка. Выяснилось, что расстояние от павильона, где жарится шашлык, до жилого дома составляет 30 метров.

Между тем, согласно санитарным правилам, в местах отдыха и на улицах точки приготовления блюд на мангалах, жаровнях, решетках, в котлах должны находиться не ближе 50 метров от жилых домов, а также учреждений здравоохранения, спорта и образования. Это расстояние установлено для снижения загрязнения воздуха веществами, выделяющимися при приготовлении блюд и способствующими развитию аллергии, астмы, раковых и других заболеваний.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области возбудили дело об административном правонарушении. В судебном заседании бизнесмен признал свою вину и пообещал устранить нарушения в ближайшее время. В итоге суд оштрафовал его на 5 000 рублей.

«Не согласившись с наказанием, представитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области подал жалобу, которая была оставлена без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу. Согласно поступившей информации, небольшой павильон для приготовления шашлыка был демонтирован», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

0
0
0
0
 
Гость|07.11.2017 14:11|

Шашлычник, это ты ?

Гость|07.11.2017 14:22|

Так вроде сезон "охоты" на Шашлычников закрыт до весны!?Шашлычник держись!

Гость|07.11.2017 14:23|

Еще одному малому предпринимателю помогли...

Гость|07.11.2017 14:31|

У рынка арбековского прикройте этих коморки. Дымит так, аж глаза режет!

Гость|07.11.2017 14:46|

Жарьте теперь на кухне, уроды. А он на биржу пойдет, бюджет сосать. Все довольшы?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!