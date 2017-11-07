07.11.2017 | 17:38

О том, что в частном секторе Пензы, в микрорайоне Заря, введен карантин, не знали многие местные жители. В одном из подворий, расположенном в 1-м проезде Новоселов, был обнаружен очаг бешенства.

«От бешенства погибла домашняя кошка. Лабораторные исследования показали, что у животного было именно заболевание бешенства», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

По данным специалистов регионального Управления Роспотребнадзора, только за последний месяц на территории области зарегистрирован уже четвертый случай бешенства у животных. Многие связывают это с тем, что в окрестностях много лис, которые являются одними из основных разносчиков инфекции.

«В случае укуса, оцарапывания, ослюнения поврежденных кожных покровов в обязательном порядке человеку нужно обратиться за помощью к хирургу, либо в травмпункт», - добавила Вера Быкова.

Почтальон Ольга не только разносит письма и газеты, но еще и знает о последних происшествиях. Видела на остановке объявление о проведении вакцинации домашних питомцев.

«Приезжала легковая машина, и делали животным прививки», - подтвердила Ольга.

Несмотря на то, что женщина обслуживает этот район на протяжении длительного времени, она до сих пор не может привыкнуть к лаю собак. Однажды Ольгу искусал непривязанный пес, поэтому теперь по территории, где вольготно разгуливают шарики и барбосы, она ходит с отпугивателем собак. Электрошокер в руке внушает уверенность.

«Кнопочку просто нажимаешь, и они пугаются. Он стреляет, и они боятся звука, некоторые убегают», - рассказала и показала почтальон.

Признаки заболевания бешенством проявляются не сразу, поэтому в течение десяти дней хозяевам собак и кошек в микрорайоне Заря стоит присматривать за питомцами, чтобы не допустить распространения опасной и для человека инфекции.

Ограничительные мероприятия в Заре введены на два месяца.