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Общество | В Кузнецке задержаны два 39-летних пьяных водителя без прав

07.11.2017|14:54
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Два практически одинаковых случая произошли в Кузнецке в течение двух дней: бойцы Росгвардии задержали водителей-ровесников за одинаковые нарушения правил дорожного движения.

Первый случай произошел в пятницу, 3 ноября. Экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший территорию, обратил внимание на автомобиль «Нива», петлявший по улице Октябрьской и создававший аварийную ситуацию. Сотрудники Росгвардии применили световые сигналы и остановили машину.

Второй случай произошел на следующий день, 4 ноября. Патруль вневедомственной охраны задержал подозрительный ВАЗ-2107, который совершал опасные маневры.

Как выяснилось, в обоих случаях транспортными средствами управляли 39-летние мужчины. При этом и у того, и у другого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. А проверка по базе данных показала, что оба они лишены водительского удостоверения.

Росгвардейцы передали нарушителей сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник — фото Pixabay.com
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