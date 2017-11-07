Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|7 ноя 2017|11:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  68.08  |  $  58.43
 

Общество | В больницах Пензенской области введен масочный режим, ограничены посещения

07.11.2017|10:27
Печать

Со вторника, 7 ноября, в медицинских организациях Пензенской области вводятся ограничительные мероприятия. Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ превысила контрольные цифры на 12,3%. Заболеваемость гриппом не зарегистрирована.

Для того чтобы не допустить еще большего распространения острых респираторно-вирусных инфекций, Министерство здравоохранения Пензенской области принимает ряд мер.

Так, в детских садах и школах вводятся так называемые утренние фильтры для более тщательного осмотра детей. При проявлении вирусной инфекции их не допустят к занятиям.

В медицинских организациях вводится масочный режим, ограничиваются посещения родственниками пациентов, находящихся в стационарах.

В амбулаториях и поликлиниках кабинеты неотложной помощи продлят работу до 20:00, рентгенологическая служба - до 22:00, прием вызовов врача на дом - до 15:00.

«Просим население соблюдать первичные меры профилактики: избегать контакта с больными людьми, ограничить появление в местах массового посещения, соблюдать личную гигиену, в том числе обязательное мытье рук», - обращается к жителям области пресс-служба регионального минздрава.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|07.11.2017 11:33|

penzainform.ru писал(a):

Заболеваемость гриппом не зарегистрирована.

тогда к чему этот масочный карнавал? Такое впечатление, что противочумный карантин.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!