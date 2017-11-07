07.11.2017 | 10:27

Со вторника, 7 ноября, в медицинских организациях Пензенской области вводятся ограничительные мероприятия. Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ превысила контрольные цифры на 12,3%. Заболеваемость гриппом не зарегистрирована.

Для того чтобы не допустить еще большего распространения острых респираторно-вирусных инфекций, Министерство здравоохранения Пензенской области принимает ряд мер.

Так, в детских садах и школах вводятся так называемые утренние фильтры для более тщательного осмотра детей. При проявлении вирусной инфекции их не допустят к занятиям.

В медицинских организациях вводится масочный режим, ограничиваются посещения родственниками пациентов, находящихся в стационарах.

В амбулаториях и поликлиниках кабинеты неотложной помощи продлят работу до 20:00, рентгенологическая служба - до 22:00, прием вызовов врача на дом - до 15:00.

«Просим население соблюдать первичные меры профилактики: избегать контакта с больными людьми, ограничить появление в местах массового посещения, соблюдать личную гигиену, в том числе обязательное мытье рук», - обращается к жителям области пресс-служба регионального минздрава.