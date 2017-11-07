07.11.2017 | 13:29

Необычный факт привлек внимание журналистов «Службы 11» на улице Ленина: посреди тротуара - углубление, а в нем торчит очень длинная веревка.

Сама пешеходная дорожка целая, асфальт вполне свежий, и смотрелось бы все вполне прилично, если бы не бечевка.

«Веревка сверху торчит. А яма образовалась тут очень просто: так сделали», - предположила прохожая.

Любопытство победило, и захотелось выяснить, случайно или нет веревка находится в углублении.

Дернув за веревочку, журналистка обнаружила, что ни к чему эта ариаднина нить не ведет. Только вырванный с корнем пучок травы - и никакого клада.

Печально, но факт: таинственная находка оказалась просто браком при выполнении дорожных работ и первым признаком разрушения тротуара.