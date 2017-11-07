07.11.2017 | 16:42

На Юбилейной площади Пензы развернулись военные события. Но импровизированная война - это лишь исторический квест, посвященный годовщине парадов ноября 1941 года.

«Прямо с парада ребята, молодые и красивые, уходили на фронт. Мы пришли сегодня на квест, чтобы люди не забыли эти события, поддержали историю и вспоминали эти факты почаще», - отметила организатор квеста Ксения Алексина.

24 команды предстали в роли молодежных прифронтовых бригад и старались выполнить план, поставленный военным руководством.

«Когда будем воевать против вражеской команды, порвем их. Все будет просто огонь», - заверил участник квеста Павел Финаев.

В программе квеста 12 станций: лазерный бой, рассекречивание обьекта по хештегу, поиск кодов и секретных знаков и другие.

«Мы должны выбрать одного участника и запустить в палатку для того, чтобы он в документах, которые тут находятся, нашел маленькие бумажечки и сообщил своей команде, что там написано. Из этих бумажечек он должен составить предложение», - рассказала куратор станции Ксения Попова.

Несмотря на похолодание, участники не только справились со всеми испытаниями, но и сохранили боевой настрой до конца, полностью погрузившись в атмосферу Великой Отечественной войны. Победителем квеста стала команда ПГУ.