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Общество | Родители и ученики не знают, почему школы Пензы были эвакуированы

07.11.2017|18:06
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В пензенских школах уроки закончились раньше времени, оставаться в зданиях учащимся запретили педагоги. На территорию школ не попасть: педагоги никого не пускают.

Например, сквозь прутья забора видно, что ученики гимназии № 53 покинули классы и стоят рядом с учебным заведением. Младшеклассникам пришлось ждать родителей, а те, кто постарше, ушли домой самостоятельно.

«Нам сказали: «Срочная эвакуация, все покидают школу, и света не будет с трех до пяти», - сообщила юная гимназистка.

Многим пензенцам во вторник пришлось отпрашиваться с работы, чтобы уйти пораньше, или подключать бабушек. К родителям, чьи дети находились в школах после обеда, учителя обратились с просьбой срочно забрать их.

«Мне ребенок позвонил: «Мам, просто меня забери». В это время я забирать его не планировала», - рассказала одна из родительниц.

Объяснений происходящему педагоги не дают. Такая же ситуация у школы № 30.

«Нам вообще ничего не сказали. Эвакуация. Уроки закончены. Все», - поведали ученики школы № 30.

То же самое происходило во вторник и в других пензенских школах, расположенных в разных районах города.

Информация об отключении электричества с 15:00 до 17:00 не подтвердилась - в окнах школ свет горел. Родители между собой обсуждали еще один вариант: якобы эвакуацию объявили из-за звонка неизвестного. Комментарии полицейских пока очень кратки.

«По всем поступившим в полицию сообщениям о подозрительных предметах проводятся необходимые проверочные мероприятия», - заявила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Пензенской области Ольга Евдокимова.

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Гость|07.11.2017 19:59|

Зато знает издание Прогород-Пенза:

Напомним, днем 7 ноября в редакцию информационного портала progorod58.ru пришло сообщение об экстренной эвакуации лицея №2 в Пензе. Как сообщила мать школьника, все дети покинули здание во время второй смены. Эвакуация прошла еще и в школах №42, №53, и гимназии "САН".

Около 19:00 читатель сообщил об эвакуациях, которые проходят в торговых центрах.В одном из сообщений от пользовательницы социальных сетей говорится о том, что в полицию поступило анонимное письмо об опасных предметах в различных общественных местах, и что 8 ноября устройства якобы будут приведены в действие.

Гость|07.11.2017 20:03|

Ну...если бы сказали родителям правду, что была угроза теракта. ..наверное все быстрее бы среагировали. ..думаю, полиция должна что-то пояснить. ..что это было. ..и нашли ли шутников.

Гость|07.11.2017 20:12|

Гость писал(a):

Зато знает издание Прогород-Пенза:
Прогород ещё желтее, чем пензаинформ. Эти упыри сами выдумывают то,что потом печатают, потому,что не читает их никто. Жалобы на них были от участников событий, про которые они писали - одни выдумки и оговор.

Имя: Гость
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