07.11.2017 | 18:06

В пензенских школах уроки закончились раньше времени, оставаться в зданиях учащимся запретили педагоги. На территорию школ не попасть: педагоги никого не пускают.

Например, сквозь прутья забора видно, что ученики гимназии № 53 покинули классы и стоят рядом с учебным заведением. Младшеклассникам пришлось ждать родителей, а те, кто постарше, ушли домой самостоятельно.

«Нам сказали: «Срочная эвакуация, все покидают школу, и света не будет с трех до пяти», - сообщила юная гимназистка.

Многим пензенцам во вторник пришлось отпрашиваться с работы, чтобы уйти пораньше, или подключать бабушек. К родителям, чьи дети находились в школах после обеда, учителя обратились с просьбой срочно забрать их.

«Мне ребенок позвонил: «Мам, просто меня забери». В это время я забирать его не планировала», - рассказала одна из родительниц.

Объяснений происходящему педагоги не дают. Такая же ситуация у школы № 30.

«Нам вообще ничего не сказали. Эвакуация. Уроки закончены. Все», - поведали ученики школы № 30.

То же самое происходило во вторник и в других пензенских школах, расположенных в разных районах города.

Информация об отключении электричества с 15:00 до 17:00 не подтвердилась - в окнах школ свет горел. Родители между собой обсуждали еще один вариант: якобы эвакуацию объявили из-за звонка неизвестного. Комментарии полицейских пока очень кратки.

«По всем поступившим в полицию сообщениям о подозрительных предметах проводятся необходимые проверочные мероприятия», - заявила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Пензенской области Ольга Евдокимова.