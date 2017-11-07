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Общество | «ПензаИнформ» подарит читателям билеты на концерт Concord Orchestra

07.11.2017|12:18
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Портал «ПензаИнформ» приглашает читателей принять участие в конкурсе, призами в котором станут три пары билетов на концерт симфонического оркестра Concord Orchestra. Он состоится в понедельник, 13 ноября, в 19:00 в киноконцертном зале «Пенза».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать к новости комментарий со своими фамилией, именем и отчеством, а также рядом и одним из мест, которые, как вам кажется, напечатаны на билете. Пример: «Иванов Иван Иванович, место …, ряд …».

Важно указать настоящие ФИО. Это понадобится при вручении приза: мы попросим победителей предъявить паспорта, чтобы избежать недоразумений.

Своим участием в конкурсе вы даете согласие на обработку персональных данных. «ПензаИнформ» гарантирует, что они не будут использоваться в дальнейшем и передаваться третьим лицам.

Участвовать в конкурсе могут только пользователи с пропиской в Пензенской области.

«Три участника, которые первыми отгадают место и ряд одного из билетов, получат по два билета. Как только это произойдет, конкурс будет закончен (но не позднее 11:00 10 ноября)», - сообщила менеджер по связям с общественностью ИА «ПензаИнформ» Юлия Петухова.

Симфонический оркестр Concord Orchestra выступит в Пензе с новой программой, в которую вошли современные рок-произведения. Он исполнит легендарные композиции Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Survivor, The Beatles, Led Zeppelin, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Europe, Steve Vai, The Queen, Status Quo, Bon Jovi, Muse, Maroon 5 и AC/DC.

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Гость|07.11.2017 12:42|

1 ряд места 1-2....мне нужен только 1 ряд !

Гость|07.11.2017 12:43|

Белозерцев Иван Александрович, место сами знаете какое, и ряд тоже)

Гость|07.11.2017 12:44|

Калужникова Екатерина Дмитриевна, место 7, ряд 12

Гость|07.11.2017 12:52|

Нагорнова Наталья Викторовна 6 ряд 5место

Гость|07.11.2017 12:52|

Ходырев Даниил Игоревич 10 ряд 3 место

Гость|07.11.2017 12:53|

Полимова Любовь Геннадьевна, место 12, ряд 12

Гость|07.11.2017 12:53|

Малахова Галина Сергеевна 18 ряд 43 место

Гость|07.11.2017 12:54|

Посыпкина Евгения Андреевна 8 ряд 8 место

Гость|07.11.2017 12:54|

Воячек Елена Владимировна 13 ряд 3 место

Гость|07.11.2017 12:55|

Антонова Анжелика Юрьевна, место 2, ряд 2

Гость|07.11.2017 12:58|

Антонов Алексей Михайлович место 13 ряд 13

Гость|07.11.2017 13:02|

Чтоб опознать могли нужно паспорт носить. А тут вот так вот...

Гость|07.11.2017 13:11|

Антонова Эвелина Алексеевна место 2 ряд 9

Гость|07.11.2017 13:11|

Воячек Алиса Дмитриевна 15 ряд, 5 место

Гость|07.11.2017 13:12|

Боярова Наталья Витальевна ряд 9 место 11

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