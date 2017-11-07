07.11.2017 | 12:18

Портал «ПензаИнформ» приглашает читателей принять участие в конкурсе, призами в котором станут три пары билетов на концерт симфонического оркестра Concord Orchestra. Он состоится в понедельник, 13 ноября, в 19:00 в киноконцертном зале «Пенза».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать к новости комментарий со своими фамилией, именем и отчеством, а также рядом и одним из мест, которые, как вам кажется, напечатаны на билете. Пример: «Иванов Иван Иванович, место …, ряд …».

Важно указать настоящие ФИО. Это понадобится при вручении приза: мы попросим победителей предъявить паспорта, чтобы избежать недоразумений.

Своим участием в конкурсе вы даете согласие на обработку персональных данных. «ПензаИнформ» гарантирует, что они не будут использоваться в дальнейшем и передаваться третьим лицам.

Участвовать в конкурсе могут только пользователи с пропиской в Пензенской области.

«Три участника, которые первыми отгадают место и ряд одного из билетов, получат по два билета. Как только это произойдет, конкурс будет закончен (но не позднее 11:00 10 ноября)», - сообщила менеджер по связям с общественностью ИА «ПензаИнформ» Юлия Петухова.

Симфонический оркестр Concord Orchestra выступит в Пензе с новой программой, в которую вошли современные рок-произведения. Он исполнит легендарные композиции Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Survivor, The Beatles, Led Zeppelin, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Europe, Steve Vai, The Queen, Status Quo, Bon Jovi, Muse, Maroon 5 и AC/DC.