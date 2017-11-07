07.11.2017 | 15:22

Сразу два учреждения дополнительного образования города во время осенних каникул организовали культурно-спортивные мероприятия в центре Пензы.

Воспитанники областной станции юных туристов стали участниками соревнований по парковому ориентированию и фигурному вождению велосипеда.

«Лучшие ребята получат призы, причем призы носят туристическую направленность. Это и карта Пензенской области, это и компьютерные диски, рассказывающие о Пензенской области, в том числе сувениры, сделанные нашими детьми в наших объединениях. Это сувениры, изготовленные из бересты», - рассказал директор областной станции юных туристов Михаил Васильев.

Областной центр развития творчества детей и юношества, несмотря на прохладную погоду, приготовил для горожан большую концертную программу под открытым небом.

А еще для воспитанников центра провели квест по мотивам известного произведения «Золотой ключик».

«Ходить по станциям, отгадывать загадки, играть, обмениваться какими-то впечатлениями, эмоциями. В конце дети получат сладкие призы», - отметила старший методист областного центра развития творчества детей и юношества Алена Жукова.

В общей сложности в культурно-спортивном мероприятии в сквере Славы приняли участие около сотни пензенских школьников.