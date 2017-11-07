07.11.2017 | 11:38

На днях пензенский «МегаФон» отметил 14-летие своей деятельности в регионе. На встрече, которая была организована региональным центром содействия трудоустройству и адаптации выпускников Пензенского государственного университета, директор «МегаФона» Алексей Брюхачев рассказал о том, какое место занимает Пензенская область в интернет-потреблении в Поволжье.

Летом «МегаФон» заявил, что делает ставку на цифровых абонентов. Это те, кто активно пользуется Интернетом для просмотра видео, онлайн-игр, прослушивания музыки, общения в социальных сетях.

«МегаФон» постоянно модернизирует свою сеть, чтобы обеспечить растущие потребности таких абонентов, большая часть которых сосредоточена в вузах.

На встрече со студентами десяти специальностей Пензенского госуниверситета Алексей Брюхачев отметил: «Умные устройства и высокоскоростной Интернет сегодня становятся привычными для каждого. Интересно, что жителей нашей области отличает быстрорастущее потребление Интернета. Так, по нашим данным, пензенцы находятся на втором месте в Поволжье по приросту абонентов, пользующихся передачей данных.

В среднем один такой интернет-абонент выкачивает 5 Гб трафика в месяц. Вы знаете, что такого объема хватает для свободного ежедневного общения в социальных сетях, переписки в мессенджерах, а также для просмотра нескольких фильмов».

На сегодняшний день количество абонентов «МегаФона» в регионе составляет более 860 тысяч, сеть оператора покрывает более 85% территории. Пензенские абоненты имеют возможность пользоваться качественными голосовыми услугами и высокоскоростным Интернетом в сетях второго, третьего и четвертого поколений. Причем оператор обеспечивает равные возможности как для жителей столицы области, так и для районных центров.

Студентов интересовало прошлое и будущее телекоммуникаций в регионе. Алексей Брюхачев рассказал, что 14 лет назад, когда в сети работало всего три десятка базовых станций, было сложно представить, что их количество вырастет в 30 раз.

Сейчас «МегаФон» активно участвует в разработке стандарта 5G. На данный момент уже определены частоты, на основе которых будет работать сеть в этом формате. В следующем году в нескольких городах, которые примут матчи ЧМ-2018, будут созданы пилотные зоны. Все это приближает к скоростям Интернета, на основе которых и будет развиваться цифровая экономика и Интернет вещей.