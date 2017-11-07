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Общество | Губернатор: В этот день я кланяюсь нашим предшественникам

07.11.2017|10:22
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Во вторник, 7 ноября, на торжественной церемонии вскрытия капсул с письмами потомкам губернатор Иван Белозерцев заявил, что пензенцы стали свидетелями исторического события.

«Эти письма были заложены в 1967 и 1977 годах. Прочитать их было завещано в день 100-летия Октябрьской революции. Дело не в словах, а в заветах, которые дали нам люди, много сделавшие для строительства нашей области», - подчеркнул глава региона.

В своем выступлении губернатор напомнил, что люди, оставившие нынешнему поколению послание, строили предприятия, школы, дороги, стремились к созданию нормальной, успешной, достойной жизни.

«В этот день я кланяюсь нашим предшественникам, которые много сделали для нас. Многие уже ушли из жизни, но они все сделали, чтобы создать то, что сегодня есть на Пензенской земле. В годы Великой Отечественной войны наши земляки ценой своей жизни отстояли честь нашей страны», - добавил Иван Белозерцев.

Глава региона акцентировал внимание на том, что значительна не процедура вскрытия капсул, а сама связь с предшественниками, завещавшими хранить Родину.

«Страны Западной Европы делают все, чтобы ослабить Российскую Федерацию. Важно быть едиными и не дать нашему государству распасться и испытывать те проблемы, которые многие сейчас испытывают», - отметил губернатор.

В заключение Иван Белозерцев поздравил всех, кто чувствует свою причастность к празднику, пожелал здоровья, успехов и развития.

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Гость|07.11.2017 10:45|

penzainform.ru писал(a):

губернатор напомнил, что люди, оставившие нынешнему поколению послание, строили предприятии, школы, дороги, стремились к созданию нормальной, успешной, достойной жизни.
Но....

(и да, ошибки-то в тексте подправьте)

Гость|07.11.2017 10:49|

Ошибки не в тексте...И как их поправить?

Гость|07.11.2017 10:55|

penzainform.ru писал(a):

«Страны Западной Европы делают все, чтобы ослабить Российскую Федерацию. Важно быть едиными и не дать нашему государству распасться и испытывать те проблемы, которые многие сейчас испытывают», - отметил губернатор.
Начистим Европе чухальник!!!

Гость|07.11.2017 10:56|

penzainform.ru писал(a):

"...испытывать те проблемы, которые многие сейчас испытывают», - отметил губернатор.
Золотые слова.

Гость|07.11.2017 10:57|

penzainform.ru писал(a):

В заключение Иван Белозерцев поздравил всех, кто чувствует свою причастность к празднику, пожелал здоровья, успехов и развития.
И берегите свои чухальнтки и чухальники своих близких!

Здоровья Вам!

Гость|07.11.2017 10:59|

Не запад ослабляет рФ,а те долбаящеры, что сидят у власти и никак не нажрутся. Сами же развалили страну. Образование, арммю, медицину, промышленность-все загубили. Ненависть к простым людям и безмерная жадность этих уродов и изувечила страну, не надо винить другие страны.

Гость|07.11.2017 11:00|

А послание потомкам в 2067 не заложили?penzainform.ru писал(a):

что люди, оставившие поколению 2067 года послание, строили предприятии, школы, дороги, стремились к созданию нормальной, успешной, достойной жизни.

Гость|07.11.2017 11:00|

penzainform.ru писал(a):

«Страны Западной Европы делают все, чтобы ослабить Российскую Федерацию. Важно быть едиными и не дать нашему государству распасться и испытывать те проблемы, которые многие сейчас испытывают», - отметил губернатор.
Вот тебе и на...

Значит те россияне что в Испании, Греции, Франции и т.п. отдыхают и здоровье подправляют (про виллы и бизнес я уже не говорю) Родиной считай торгуют?

Гость|07.11.2017 11:05|

Эта "родина" сделала из нас рабов. Родиться, учиться, жениться, помереть,устроиться на работу-за все плати . Бесплатно разрешается только работать. Вертел я такую родину. Выдастся возможность уехать в европу на пмж- без раздумий покину жту убогую страну, где жку составляют 70% от зп.

Гость|07.11.2017 11:07|

penzainform.ru писал(a):

«Страны Западной Европы делают все, чтобы ослабить Российскую Федерацию...», - отметил губернатор.
Тогда зачем мы сами приглашаем западно-европейских инвесторов на нашу землю? Сами открываем ворота ворогу?!

Гость|07.11.2017 11:09|

Да, что Вы придираетесь к словам губера. Надо что то говорить, вот и говорит, а в КПСС всех загоняли

Гость|07.11.2017 11:10|

Гость писал(a):

Эта "родина" сделала из нас рабов... Выдастся возможность уехать в европу на пмж- без раздумий покину жту убогую страну, где жку составляют 70% от зп.
Поздравляю, у тебя появилась такая возможность. Твои новые хозяева рады новому рабу.

Гость|07.11.2017 11:11|

Гость писал(a):

Твои новые хозяева рады новому рабу.
Вы, простите, в Европе то были сами?

Гость|07.11.2017 11:11|

а фотография символичная и прикольная....

Гость|07.11.2017 11:12|

Кто там нас ждёт? Какая разница где влачить жалкое существование.

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Имя: Гость
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