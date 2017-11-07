07.11.2017 | 10:22

Во вторник, 7 ноября, на торжественной церемонии вскрытия капсул с письмами потомкам губернатор Иван Белозерцев заявил, что пензенцы стали свидетелями исторического события.

«Эти письма были заложены в 1967 и 1977 годах. Прочитать их было завещано в день 100-летия Октябрьской революции. Дело не в словах, а в заветах, которые дали нам люди, много сделавшие для строительства нашей области», - подчеркнул глава региона.

В своем выступлении губернатор напомнил, что люди, оставившие нынешнему поколению послание, строили предприятия, школы, дороги, стремились к созданию нормальной, успешной, достойной жизни.

«В этот день я кланяюсь нашим предшественникам, которые много сделали для нас. Многие уже ушли из жизни, но они все сделали, чтобы создать то, что сегодня есть на Пензенской земле. В годы Великой Отечественной войны наши земляки ценой своей жизни отстояли честь нашей страны», - добавил Иван Белозерцев.

Глава региона акцентировал внимание на том, что значительна не процедура вскрытия капсул, а сама связь с предшественниками, завещавшими хранить Родину.

«Страны Западной Европы делают все, чтобы ослабить Российскую Федерацию. Важно быть едиными и не дать нашему государству распасться и испытывать те проблемы, которые многие сейчас испытывают», - отметил губернатор.

В заключение Иван Белозерцев поздравил всех, кто чувствует свою причастность к празднику, пожелал здоровья, успехов и развития.